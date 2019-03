Ex-Otago sold out le date di Milano e Torino

Parte alla grande, con un debutto già sold out, il 30 marzo dal Teatro della Concordia di Torino, il COSA FAI QUESTA NOTTE? TOUR 2019, la nuova avventura live degli Ex-Otago che raggiunge il tutto esaurito anche al Fabrique di Milano. La band, che al Festival di Sanremo ha conquistato il pubblico con “Solo una canzone”, è prontissima per tornare sui palchi dei più importanti club e teatri di tutta Italia.

Dopo il successo del film documentario “Ex-Otago - Siamo come Genova” distribuito da I Wonder Pictures, che ha tenuto incollati allo schermo i numerosi fan che hanno affollato tutte le sale in cui è stato proiettato, gli Ex-Otago hanno in serbo moltissime sorprese per il loro nuovo tour. Non aspettatevi il solito concerto, perché daranno vita a una vera e propria OTAGO NIGHT dove ci si scatenerà con le hit più ballerine come “Tutto bene” e “Cinghiali incazzati” e ci si abbraccerà sulle note dei successi più romantici. Non possono mancare i brani del nuovo disco “Corochinato”, prodotto da Garrincha Dischi ed INRI e distribuito in licenza da Polydor/Universal Music Italia, cantati e suonati per la prima volta dal vivo.

Dopo il trionfo del “Marassi tour”, che nel 2017 ha collezionato decine di sold out nei palchi più importanti d’Italia e un entusiasmo sempre crescente dal pubblico (Concerto del Primo Maggio, I-Days, Sherwood Festival, Home Festival, Carroponte, MiAmi Festival) i ragazzi ripartiranno con una prima tranche di appuntamenti realizzati in collaborazione con Magellano Concerti.

