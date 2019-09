Ezio Bosso: "Non chiedetemi di suonare, le mie dita non rispondono"

Ezio Bosso, il famoso pianista affetto da 8 anni da una malattia neurodegenerativa, non riesce più a suonare e rivolge un appello al pubblico: “Se mi volete bene, non chiedetemi di suonare il pianoforte”. Oltre a essere conosciuto come pianista, Bosso è direttore d’orchestra, mansione che continuerà a mantenere fino a quando le sue forze glielo permetteranno.

“Se mi volete bene, non chiedetemi di suonare”

L’appello è stato lanciato dal musicista durante la Fiera del Levante di Bari, in cui ha sottolineato l’importanza del talento che, però, deve essere messo da parte in favore di un faticoso lavoro quotidiano. “Non si diventa musicisti solo per talento”, ha infatti affermato.

Messi da parte i concerti da solista con il pianoforte, l’artista ha chiesto di smetterla di strumentalizzare la sua malattia in favore di un pietismo che distoglie l’attenzione da ciò che è davvero importante, ossia la bellezza della musica. Bosso ha tenuto a precisare che il suo annuncio non corrisponde a un ritiro dalle scene, afferma infatti: “continuo a fare musica e meglio di prima”.