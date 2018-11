Ezio Bosso ospite di Gramellini su Rai3. E con lui...

Sarà il Maestro Ezio Bosso da molto tempo assente dal piccolo schermo il protagonista dell’intervista di apertura della quinta puntata de Le Parole della Settimana, il programma condotto da Massimo Gramellini, in onda domani sabato 3 novembrealle 20.15 su Rai3.

Il compositore torinese sceglie Massimo Gramellini per segnare il suo ritorno in tv, dopo il suo ultimo lavoro, la Sonata The Roots frutto di tre anni di impegno e costante rifinitura del materiale originario, nonché di un costante scavo interiore sia personale sia artistico.

Come di consueto il programma alternerà storie di straordinaria vita quotidiana che contraddistinguono da sempre il lavoro di Massimo Gramellini, e ospiti che portano in dote le loro parole a commento dei fatti dell’attualità politica, economica e sociale del Paese.

La quinta puntata vedrà tra gli ospiti anche Gloria Guida, conduttrice de Le Ragazze, il programma che racconta la storia delle donne in onda la domenica alle 21.10 su Rai3, il direttore di Radio Capital e firma prestigiosa di Repubblica Massimo Giannini eGabriele Romagnoli, giornalista e scrittore, autore di Senza fine - la meraviglia dell'ultimo amore (Feltrinelli).

Spazio alla comicità surreale di Rocco Tanica e del suo fido mappamondo con la sua rassegna di notizie internazionali.

A Massimo Gramellini sono affidate anche il momento della “Dedica” e quello della “Buonasera” che aprono e chiudono ogni puntata con riflessioni ispirate da fatti di cronaca.

Le Parole della Settimanaè un programma di Massimo Gramellini, Laura Bolio, Ilenia Ferrari, Francesca Filiasi, Andrea Malaguti, Federico Taddia e Silvia Truzzi. La regia è di Cristian Biondani.