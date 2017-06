Fabio Fazio addio record alla Rai. E stoccata in diretta a Che tempo che fa

Fabio Fazio, addio record: Che tempo che fa a 3,3 milioni



Fabio Fazio saluta la Rai con 3 milioni 338mila telespettatori e il 15,56% di share. L'ultima puntata di Che tempo che fa su Rai3 vola con ospiti Fiorello e Paolo Maldini. Che fuori tempo che fa ne chiude con 2 milioni 963 mila (14,7% di share) con picchi di 5 milioni.



Fabio Fazio addio: "L'unico punto fermo alla Rai è il cavallo"



"Vorrei iniziare questa sera ringraziando proprio tutti!". Fabio Fazio ha aperto l'ultima puntata della quattordicesima edizione di Che Tempo Che Fa ripercorrendo i momenti importanti della sua storia in Rai, che ha ringraziato insieme a Endemol, che produce il programma. Il suo monologo ha dato il via a una puntata in cui sono stati ospiti tra gli altri Paolo Maldini e Fiorello, al termine di una stagione da record con una media oltre 3 milioni di spettatori.

"Ho iniziato questo lavoro in Rai quando avevo 19 anni. Ho fatto programmi ed esperienze bellissime e saro' sempre grato a tutti coloro che per questa azienda lavorano e che mi hanno accolto 33 anni fa? In realta' ormai loro sono in pensione e l'unico che e' rimasto e' il cavallo di Viale Mazzini con cui ho un rapporto eccellente. E' l'unico punto fermo della Rai. Non e' mai stato sfiduciato, lui. Abbiamo fatto molte cose belle insieme (non con il cavallo, con la Rai!): da Quelli che il calcio ad Anima mia, da Che Tempo Che Fa a Che Fuori Tempo Che Fa, dalla serata del Viva 25 aprile! a Vieni via con me, da quattro festival di Sanremo a Rischiatutto sino alla serata di FalconeeBorsellino e tanti altri programmi. Questo per dire che il mio percorso professionale coincide con la storia di questa azienda. Tra poco vedremo anche se e' reciproco? Noi in ogni caso ci rivedremo: Che Tempo Che Fa continuera'. E sempre con lo stesso entusiasmo e passione, per i quali ringrazio i miei colleghi autori, gli ospiti che in questi anni sono intervenuti, i colleghi che mi hanno accompagnato, la redazione, la produzione, Filippa e naturalmente Luciana. Ma soprattutto voi, il Pubblico, con la p maiuscola. Viva il Pubblico! Viva la Rai! Viva il cavallo?".