Fabio Fazio anche a Sanremo: retroscena Fazio-Rai sul rinnovo di contratto

Fabio Fazio condurrà anche Sanremo 2018? Grazie al nuovo contratto appena firmato con la Rai, il presentatore ligure potrebbe tornare a condurre il Festival. "A dirlo è la stessa Rai, rispondendo ad una interrogazione in commissione di Vigilanza a Renato Brunetta", rivela Dagospia.



La conferma, di fatto, la dà la stessa Rai, rispondendo a una interrogazione in commissione di Vigilanza a Renato Brunetta. Viale Mazzini fa sapere infatti che il contratto di Fazio prevede una "esclusiva per quattro stagioni televisive che prevede le prestazioni artistiche a 32 prime serate e 32 seconde serate del programma 'Che tempo che fa' e/o programmi analoghi oltre a eventuali ulteriori prestazioni artistiche relative a prime serate di intrattenimento (serate evento o cicli), prime serate di carattere istituzionale e al Festival di Sanremo".

Dagospia ricorda come l'ultimo Festival di Sanremo condotto da Fazio nel 2014 insieme a Luciana Littizzetto "sia stato il peggiore degli ultimi dieci anni in termini di ascolti e share. Per trovarne uno più scarso tocca tornare a Pippo Baudo del 2008...".