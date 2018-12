Fabio Fazio balla con Roberto Bolle, Anastasio, Paolo Fox e Cristina D'Avena

Domenica 23 dicembre 2018, in prime time su Rai1, Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback saluteranno il pubblico prima della pausa natalizia con un'altra puntata di Che tempo che fa ricca di ospiti d'eccezione. A partire dal ballerino Roberto Bolle, l’Étoile dei due mondi, che presenterà il suo programma Danza con me, in onda dal 1° gennaio su Rai1 e vincitore nel 2018 del Rose D’Or come miglior programma di entertainment d’Europa. In studio assieme a lui anche Nicoletta Manni, Prima Ballerina al Teatro Alla Scala di Milano.

Poi sarà la volta di Anastasio, il rapper vincitore dell'ultima edizione di X-Factor Italia. Da Fabio Fazio, il giovane musicista presenterà il suo inedito La fine del mondo, uscito sulle piattaforme di streaming il 23 novembre e già forte di 1,8 milioni di visualizzazioni (e di disco di platino).

Ci sarà anche spazio per l'approfondimento più serio con Don Davide Banzato, missionario e assistente spirituale dell’associazione “Nuovi Orizzonti”, che interverrà nel salotto di Che tempo che fa assieme a Damiano Cantone, medico specializzando dell’Università di Catania sopravvissuto al disastro aereo avvenuto nel Sud del Sudan lo scorso settembre dove si era recato per lavorare con “Medici con l’Africa Cuamm”.

Il cinema avrà come suoi illustri rappresentanti Pierfrancesco Favino e Margherita Buy, protagonisti del film Moschettieri del Re – La penultima missione di Giovanni Veronesi, nelle sale dal 27 dicembre.

Per la carta stampata sarà invece di scena Vincenzo Mollica, giornalista e volto storico del Tg1, voce dello spettacolo che ha intervistato star italiane ed internazionali, approdato di recente nelle librerie con Scritto a mano pensato a piedi. Aforismi per la vita di ogni giorno in cui racconta fiori e spine della nostra vita quotidiana.

Riflettori puntati anche sulla comicità d'autore con Enrico Brignano, in scena con il suo nuovo spettacolo Innamorato Perso, che sperimenta qualcosa di rivoluzionario: parlare d’amore oggi, in tempi di haters e polemiche.

In questa puntata sarà, straordinariamente in collegamento e non in studio, Carlo Cottarelli, Direttore dell'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani con la consueta analisi competente rispetto a temi che riguardano tutti gli italiani.

A seguire Che Tempo Che Fa – Il Tavolo con gli ospiti fissi Gigi Marzullo, Orietta Berti, e il Direttore e contemporaneamente Vicedirettore di Novella Bella, Nino Frassica. Al tavolo tornerà Pierfrancesco Favino e saranno presenti Christian de Sica al cinema in coppia con Massimo Boldi in Amici come prima, Ale & Franz da gennaio nuovamente in tour con lo spettacolo Nel nostro piccolo ispirato a Giorgio Gaber ed Enzo Iannacci, Cristina D’Avena in vetta alle classifiche con l’album Duets Forever – Tutti cantano Cristina, l’astrologo Paolo Fox nelle librerie con L’oroscopo del 2019, Silvan e Max Pezzali.

Per una volta, ricordiamo anche i dati tecnici di Che tempo che fa: il programma è realizzato da Rai1 in collaborazione con l’OFFicina e va in onda dagli studi del Centro di Produzione Rai di Milano con la regia di Cristian Biondani. Che Tempo che Fa è scritto da: Gianluca Brullo, Claudia Carusi, Fabio Fazio, Arnaldo Greco, Piero Guerrera, Veronica Oliva, con la consulenza di Francesco Piccolo e di Stefano Faure, Giacomo Freri e Giacomo Papi. La scenografia è di Marco Calzavara. Produttore esecutivo Rai Luisa Pistacchio, Produttore esecutivo L’OFFicina Max Giammarrusti.