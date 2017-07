Fabio Fazio e Magnolia: nasce "L'Officina"



Dalla prossima stagione televisiva Fabio Fazio produrrà i suoi programmi con L’OFFICINA, una nuova società formata da lui stesso e da Magnolia.

Nasce così una collaborazione che porta anche in Italia un modello tipico del mercato europeo – in particolare francese – anche con reti del servizio pubblico: un modello che vede l'impegno produttivo diretto dei più importanti conduttori di talk show. In questo genere di prodotto è leader riconosciuto il Banijay Group, di cui fa parte Magnolia, che contribuirà quindi con tutto il suo know how a rendere ancora più competitivi i programmi di consolidato successo a firma Fabio Fazio.