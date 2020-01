Fabrizio Corona assolto nel processo per mantenimento del figlio

Fabrizio Corona assolto nel processo per il mancato assegno di mantenimento al figlio

Buone notizie per l’ex re dei paparazzi, accusato di non aver rispettato l’obbligo di mantenimento del figlio nel periodo compreso tra l’aprile 2014 e l’aprile 2015. In quei mesi Fabrizio Corona era in carcere. Gli assegni oggetto della causa erano di circa 4.500 euro al mese.

Il giudice ha deciso di assolverlo.

“Bene” ha esclamato l’avvocato Ivano Chiesa. “Il giudice lo ha assolto in predi battimento che vuol dire prima ancora di cominciare il processo. D’altro canto chi sa quanto bene vuole Fabrizio al suo figliolo non poteva che aspettarsi questo risultato. Comunque è una bella notizia: ogni tanto, ogni tanto, la giustizia trionfa!

Fabrizio Corona assolto: “Ogni tanto buone notizie”

Fabrizio Corona e Nina Moric hanno di recente ritrovato la serenità, anche e soprattutto per il benessere del figlio Carlos Maria.

L’assoluzione è un’importante boccata d’aria fresca per l’ex re dei paparazzi, sempre al centro dei riflettori.

Proprio in questi giorni è stato spesso nominato per la sua presunta reazione furibonda alle dichiarazioni fatte da Nina Moric. La modella croata ha infatti rivelato da Barbara D’Urso che Luigi Favoloso avrebbe picchiato lei e suo figlio.

"L’ultima volta che ci siamo visti e in questi anni, ha utilizzato sia violenza fisica che psicologica. Si è sfogato su di me in maniera molto forte. Anche Carlos, mio figlio, ha subito lo stesso tipo di atteggiamento” ha raccontato a Pomeriggio 5.

Fabrizio Corona ‘furioso’ Fabrizio Corona ‘furioso’ con Luigi Mario Favoloso

Secondo quanto raccontato da un amico, l’ex re dei paparazzi si sarebbe infuriato in seguito alle dichiarazioni rilasciate da Nina Moric.

“Io sono anche il personal trainer di Fabrizio Corona e ti dico che questo fatto gravissimo è venuto a saperlo anche lui e non l’ha presa molto bene” ha rivelato Nathan, personal trainer e amico di Fabrizio Corona e Nina Moric. “È abbastanza inc****to, senza abbastanza” ha aggiunto.