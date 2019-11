Fabrizio Corona, chiesta revoca affidamento in prova: rischia altri 9 mesi

Fabrizio Corona, richiesta revoca dell’affidamento in prova: rischia altri 9 mesi di carcere

Nuova udienza per Fabrizio Corona. Oggi, al Tribunale di Milano, si è discussa la revoca di un periodo di 9 mesi trascorso in affidamento in prova nel 2018.

Se la revoca richiesta dalla Procura generale fosse concessa, Fabrizio Corona dovrebbe scontare nuovamente quei mesi, ma questa volta in carcere.

"La Procura generale ha chiesto la revoca delle affidamento di Fabrizio per il periodo che va da febbraio a novembre 2018, che era il periodo che, invece, il Tribunale di sorveglianza aveva salvato” ha spiegato l’avvocato di Corona, Ivano Chiesa. “La Procura generale ha impugnato e la Cassazione ha annullato quel provvedimento, basandosi su due aspetti e noi abbiamo contestato proprio questi aspetti". L’ex agente fotografico non era presente in aula.

Fabrizio Corona rischia altri 9 mesi: è tornato in carcere lo scorso marzo

Corona è tornato in carcere lo scorso marzo, dopo che il Tribunale di Sorveglianza revocò l’affidamento terapeutico. Quest’ultimo era stato concesso nel febbraio del 2018 per consentire all'ex re dei paparazzi di curarsi dalla dipendenza da cocaina, ma alcune violazioni alle regole imposte hanno portato alla sua revoca.

L’iter giudiziario di Fabrizio Corona sembra non avere una fine. La revoca di cui si è discusso oggi in aula potrebbe far aumentare nuovamente i mesi di carcere.