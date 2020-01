Fabrizio Corona e Nina Moric insieme a scuola da Carlos

Fabrizio Corona e Nina Moric insieme nella scuola di Carlos per parlare con i professori

Dopo l’agitazione creata dal caso Favoloso, sembra essere tornato il sereno nella famiglia Moric-Corona.

L’ex fotografo dei Cip e la modella croata sono paparazzati insieme mentre entravano nella scuola del figlio Carlos per parlare con i professori.

Nina Moric e Fabrizio Corona di nuovo uniti per il bene del figlio Carlos

“Fabrizio è molto presente nella vita di Carlos e nella mia vita. Lo vedo leggermente cambiato, mi sta sostenendo e mio figlio è orgoglioso del padre. Carlos vive con me, questa sera sta con il papà. Ciao Carlos, ciao Fabrizio siete nel mio cuore” ha affermato Nina Moric in diretta a Live Non è La D’Urso la scorsa domenica.

Le foto scattate da Diva e Donne nei pressi della scuola di Carlos, mostrano la coppia unita, mentre si reca a scuola per parlare con i professori del figlio.

Fabrizio Corona è uscito dal carcere il 7 novembre 2019 e sta finendo di scontare la pena in un istituto di cura vicino a Monza. Potrà finalmente trascorre più tempo con il figlio Carlos, ormai adolescente, come sta effettivamente facendo.

Anche Nina Moric sembra più serena dopo il caos mediatico creato dalla misteriosa scomparsa del suo ex fidanzato, Luigi Mario Favoloso.

Anche il settimanale Chi ha pubblicato alcuni scatti che mostrano l’armonia ritrovata tra Corona ed il figlio. “Oggi Fabrizio Corona può stringere suo figlio Carlos Maria che sta diventando grande alla velocità del suono. E che ha sofferto moltissimo per la sua drammatica situazione e la sua lontananza. Nel frattempo Corona, con molta calma sta riallacciando i rapporti con la mamma, con i fratelli, anche con Nina Moric”.