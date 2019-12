Fabrizio Corona riabbraccia il figlio Carlos, Nina Moric commenta. FOTO

Fabrizio Corona riabbraccia Carlos: il commovente abbraccio con i figlio

Fabrizio Corona riabbraccia il figlio Carlos durante le feste di Natale. Lo scatto dell’abbraccio fa il giro del web. Nina Moric commenta su Instagram.

Fabrizio Corona rivede il figlio Carlos: “Regalo mio più grande”

“Regalo mio più grande”. L'ex re dei paparazzi descrive così lo scatto che lo immortala in un forte abbraccio con il figlio Carlos.

Fabrizio Corona è uscito qualche settimana fa dal carcere e ha raggiunto un Istituto di cura dove sconterà la sua pena. Durante le festività natalizie ha potuto stringere di nuovo fra le braccia Carlos, nato dal matrimonio con Nina Moric.

Corona e Carlo insieme: il commento di Nina Moric

Il forte abbraccio tra Corona e Carlos ha ricevuto moltissimi like e commenti. Fra questi spunta quello commosso di Nina Moric. Dopo anni di tensioni e guerre, Fabrizio e Nina erano riusciti ad ottenere l’affidamento congiunto del figlio. Avevano inoltre trascorso una vacanza insieme in Puglia la scorsa estate, dimostrando a tutti di voler ritrovare la serenità per il bene del figlio.

L’ingresso in carcere di Fabrizio Corona aveva però nuovamente minato l’equilibrio ritrovato, ma finalmente padre e figlio si sono riavvicinati. Il forte abbraccio è stato pubblicato sul profilo Instagram di Corona e subito è arrivato il commento di Nina Moric. “E non servono parole” ha scritto commossa la modella.

Fabrizio Corona e Nina Moric di nuovo sereni

Nei giorni scorsi Corona ha anche pubblicato uno scatto che lo ritrae da giovane, felice e sorridente insieme alla ex moglie. “Non esistevano i social, gli influencer, i famosi della rete sconosciuti al pubblico vero. Esisteva l’immagine, il carisma, il non passare inosservati, il talento e le idee. Solo così arrivavi in televisione e sulle copertine dei veri settimanali e giornali di moda, addirittura i quotidiani. Erano altri tempi, migliori, ma torneranno presto” ha commentato Corona.