Spettacoli

Venerdì, 11 gennaio 2019 - 09:08:00 Fabrizio De Andrè: l'omaggio di Studio Aperto a vent'anni dalla morte di Faber Tantissime testimonianze illustri di colleghi e amici riunite dal TG di Italia1 per il tributo a "Faber" che andrà in onda in seconda serata di Marco Zonetti