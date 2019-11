Fatti i gatti tuoi, il nuovo libro della web-star Federico Santaiti

Da martedì 19 Novembre sarà disponibile in fisico in tutte le principali librerie e in digitale “FATTI I GATTI TUOI” il nuovo irreverente ed accattivante libro di Federico Santaiti, webstar da milioni di visualizzazioni nonché il Pet influencer più seguito d’Italia. Il libro in uscita per Rizzoli sarà disponibile in pre order dal 7 Novembre su Amazon https://www.amazon.it/Fatti-gatti-tuoi-Federico-Santaiti/dp/8817143375 e su tutte le principali piattaforme digitali.

Fenomeno da milioni di click Federico Santaiti, conosciuto anche come il popolare "Gattaro del web in questa nuova avventura accompagna il lettore nella dimensione straordinaria del mondo dei gatti in un viaggio a 360 gradi, raccontando gli aneddoti e le bizzarre curiosità sulla vita insieme all'animale domestico più amato, attraverso immagini irresistibili e le (dis)avventure che chiunque abbia un gatto si ritrova a vivere quotidianamente. Un concentrato di coccole e fusa, di tenerezza e divertimento perfetto per ogni "gattaro irrecuperabile”.

“Sin da piccolissimo ho sempre amato leggere e scrivere e finalmente sono orgoglioso di presentare questo mio primo libro che ho scritto in prima persona. “Fatti i gatti tuoi “– dichiara Federico Santaiti - esprime tutta l’ammirazione e la grande passione che mi lega all’universo felino ormai da anni. Un amore incondizionato che motiva le mie giornate e che nel corso degli anni mi ha spinto sempre più ad addentrarmi nel mondo dei gatti per coglierne le mille colorate sfaccettature. Attraverso “Fatti i gatti tuoi” voglio contribuire a diffondere l’immagine allegra e positiva del gatto, un animale domestico che nel corso dei secoli è stato troppo spesso oggetto di crudeli ingiustizie e false dicerie e che invece si scopre essere un animale dalle mille doti e risorse”.

Attraverso i 7 capitoli che compongono il libro, sette proprio come le vite dei gatti, l'opera, dopo aver raccontato la personale storia di Federico, il suo singolare percorso, l’amore irresistibile per i gatti e l'incontro con l'inseparabile gatta Blacky, entra nel vivo mostrandoci scorci di vita quotidiana senza dimenticare le tematiche che la webstar affronta nei suoi video come la convivenza con il gatto illustrata in modo ironico e leggero sino ai racconti e le leggende legate ai propri felini, tra storia, superstizione, cultura e luoghi comuni da sfatare.

“Fatti i gatti tuoi” è un mix di energia e vitalità in grado di incuriosire il lettore e trasportarlo nel magico mondo dei nostri amici a quattro zampe. Una piacevole e scorrevole lettura tra ricordi, comandamenti, regole e preziosi consigli utili sia a chi possiede già

un gatto sia a chi desidera averlo o a chi semplicemente vuole introdursi al mondo felino per semplice passione o curiosità. Un libro alla portati di tutti che diventa in alcuni casi anche una guida per imparare a conoscere meglio il nostro animale domestico e la sua quotidianità grazie a foto scattate direttamente dall’autore.

Nella parte conclusiva del libro non mancano inoltre le risposte alle frequenti domande che spesso vengono sottoposte all’autore insieme ad un vero e proprio corso/tutorial sul come scattare delle belle fotografie ai propri gatti.

CAPITOLI

1 – COME TUTTO E’ CAMBIATO

2 – AVERE UN GATTO SIGNIFICA

3 – I 10 COMANDAMENTI DEL TUO GATTO

4 – SINTOMI DA GATTARO IRRECUPERABILE

5 – PAESE CHE VAI, GATTO CHE TROVI

6 – A DOMANDA RISPONDO

7 – L’AUTOSGATTO PERFETTO

SHORT BIO

Federico Santaiti è un giovane regista, ma anche volto noto del web per il suo essere Gattaro, i suoi video dove racconta la vita dei "Cats lover" sono tra i più visti e condivisi in Italia.

L'amore per il video è una passione che si porta dietro da quando era ragazzino e che viene affiancata dallo studio nei diversi anni di formazione dalle superiori dove frequenta un'istituto tecnico cinematografico-grafico, all'università DAMS indirizzo cinema.

La sua attività di regista videomaker muove i primi passi nel 2010-2011 a 20-21 anni dove con attrezzatura modesta si mette in gioco realizzando videoclip di band ed artisti emergenti. Partecipa a contest e bandi per la realizzazione di spot per brand conosciuti come (kijiji, Ferrero), e più volte si aggiudica i primi premi.

La svolta lavorativa arriva nel 2015, con l'esplosione dei social come Facebook insieme ad alcuni coetanei si mette in gioco ed inizia a realizzare contenuti video-web per tantissimi artisti per citarne alcuni: Gli Autogol, Matt e Bise, Maryna, Leonardo Decarli, Valeria Angione, Edoardo Mecca, la coppia che scoppia, chiamarsi Bomber, calciatori brutti, Melagoodo House, Elena Morali ecc ecc.

Grazie al web entra in contatto e realizza video placement o videospot per moltissimi brand noti.

Oltre a curare la regia di artisti del web, dirige e monta videoclip per artisti musicali in particolare Shade del quale ha curato “Bene ma non Benissimo”, “Irraggiungibile, “Amore a prima Insta”, “Figurati noi” e tutti i contenuti video freestyle dal 2017 ad oggi. Ha realizzato la copertina del singolo “Ondemand” di Benji e Fede. Federico ha diretto e montato inoltre videoclip di Gionny Scandal:” Per sempre”, “Disastro”, “Il posto più bello”, “Ti Amo Ti odio”.. e tanto altro.

Nel 2017 al suo lavoro principale di regista si affianca e prende velocemente piede l'attività de "il Gattaro del web", i suoi video pubblicati sulla omonima pagina Federico Santaiti, raggiungono milioni di visualizzazioni e conquistano centinaia di migliaia di fan. La sua pagina Facebook, supera i 250.000 followers e il suo gruppo Amici Gattari da 45.500 iscritti diventano ben presto un punto di riferimento per tutti gli appassionati di gatti.