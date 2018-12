Fazio ospita Piero Angela, Paola Cortellesi, Laura Pausini e Biagio Antonacci

Fabio Fazio non lesina sugli ospiti di Che Tempo che fa, non c'è che dire.

Ogni settimana, il conduttore invita infatti in studio grandi nomi italiani e internazionali, e ogni volta il parterre è più ricco. Lo dimostrano appieno gli ospiti della puntata di domenica 16 dicembre.

Nello studio di Che Tempo che fa approderà infatti Piero Angela, il più grande divulgatore scientifico della tv da oltre 40 anni, seguito da Laura Pausini, l’artista italiana più premiata nel mondo con oltre 40 awards internazionali tra cui 1 Grammy Award e 4 Latin Grammy Awards. In studio anche Biagio Antonacci che dopo il successo del duetto con Laura Pausini: “Il coraggio di andare” nel 2019 girerà tutta Italia con la cantante nel tour “Laura Biagio – Stadi 2019”

Tra gli ospiti anche Paola Cortellesi e Stefano Fresi che il 27 dicembre saranno nelle sale con il fantasy “La Befana vien di notte” diretto da Michele Soavi.

E ancora, il Maestro Nicola Piovani dal 9 novembre in tutti i negozi di dischi con l’album “Piovani dirige Piovani”: per la prima volta la registrazione delle colonne sonore più celebri del Maestro eseguite in concerto con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai presso l’auditorium Rai “Arturo Toscanini” di Torino il 5 ottobre 2016.

Fazio ospiterà anche un quartetto di attori italiani d'eccezione, ovvero Alessandro Gassman, Edoardo Leo, Gianmarco Tognazzi e Marco Giallini, protagonisti del film “Non ci resta che il crimine” commedia di Massimiliano Bruno che approderà nei cinema dal prossimo 10 gennaio.

L'economista Carlo Cottarelli, direttore dell'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani, analizzerà come sempre i temi più caldi dell'attualità politica. Nel programma ci saranno la consueta bionda ed eterea presenza di Filippa Lagerback, e i monologhi al vetriolo di Luciana Littizzetto, che precederà lo spazio dedicato al Tavolo.