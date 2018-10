Fear the Walking Dead torna con la seconda parte di stagione

Da domenica 14 ottobre alle 22.50 su MTV (in esclusiva su Sky canale 130) torna “FEAR THE WALKING DEAD” con la seconda parte della quarta stagione. La celebre produzione di AMC Studios, spin off e prequel dell’amatissima serie The Walking Dead, andrà in onda in prima TV assoluta ogni domenica alle 22.50.

Se nella prima parte della quarta stagione i personaggi della serie hanno combattuto per affrontare le difficoltà date dai tanti avversari che hanno condizionato le loro vite, nella seconda parte capiranno chi sono ora - come individui e come parte di un gruppo più grande - e come proseguiranno le loro esistenze. Si troveranno di fronte a nuovi nemici e minacce: umani, zombie e persino la natura stessa. Il loro sarà un viaggio fatto di pericoli, amori, separazioni, perdite e speranze.

“Fear the Walking Dead” è una serie televisiva di genere horror-drammatico che racconta l'inizio dell’apocalisse degli zombie, in un tempo il cui il mondo sta iniziando a trasformarsi nello spaventoso incubo raffigurato in The Walking Dead.

Prodotto da AMC Studios, Scott M. Gimple è il produttore esecutivo, mentre gli showrunner sono Andrew Chambliss, Ian Goldberg, Robert Kirkman, David Alpert, Gale Anne Hurd e Greg Nicotero. Le star della serie sono Lennie James, Alycia Debnam-Carey, Colman Domingo, Danay Garcia, Garret Dillahunt, Maggie Grace e Jenna Elfman.