Fedez, malore a Dubai. Chiara Ferragni: “Ha urlato tutta la notte”

Fedez è stato colpito da un malore che gli ha rovinato gli ultimi giorni di vacanza nella bellissima Dubai, meta turistica di numerosi Vip. Chiara Ferragni ha pubblicato su instagram una foto in cui il rapper appare attaccato ad una flebo.

Chiara Ferragni: “Fedez ha urlato tutta la notte”

La famosissima influencer ha raccontato che cosa è successo al marito mentre era in vacanza a Dubai. “Fedez ha avuto un’indigestione e ha urlato tutta la notte. Diceva cose tipo ‘Basta!’ e io gli dicevo che doveva vomitare per stare meglio. Ho dovuto chiamare la farmacia” ha spiegato la Ferragni, mostrando inoltre una foto di Fedez con la flebo. Questa è servita per ripristinare i liquidi persi a causa dell’indigestione.

Fedez, come sta dopo il malore

“Ho passato gli ultimi due giorni a fare letto, water e viceversa” ha scritto il rapper, aggiungendo: “Volevo solo farvi sapere che ho il cagot*o”.

Fedez ora è ripartito per tornare a casa. Sta meglio.