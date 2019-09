Ferzan Özpetek presenta Venetika sulla piattaforma galleggiante Campari

Una piattaforma galleggiante, un cinema sull’acqua. Campari ha deciso di realizzare per questa Mostra del Cinema una originale iniziativa: Campari Floating Cinema. Il nome ne descrive bene l’essenza. In questa suggestiva location, posta di fronte a Piazza San Marco, è stato proiettato il cortometraggio di uno dei registi cinematografici più amati in Italia: Ferzan Özpetek. Il noto regista, accompagnato dalla sua musa, Kasia Smutniak, ha presentato “Venetika”, un cortometraggio come opera d’arte per il Padiglione Venezia alla Biennale Arte 2019 e trasformato ora in un’opera cinematografica. Özpetek rappresenta Venezia attraverso l’immagine di una donna immersa nell’acqua, interpretata da Kasia. Campari che ha regalato un’esperienza unica e indimenticabile ai suoi fortunati ospiti,ma anche a tutti coloro che vi si sono avvicinati per godere dello spettacolo dalla propria imbarcazione o da una gondola. Una novità assoluta per Venezia, che ha confermato ancora una volta il legame tra il brand e il grande schermo, rappresentando in un modo inedito la città e il suo elemento più caratterizzante: l’acqua. “Venetika racconta Venezia in maniera magica, ma allo stesso tempo con grande leggerezza, come solo Ferzan sa fare - ha affermato Kasia Smutniak – è stata una grande emozione girarlo e viverlo a Venezia per la prima volta al floating cinema. Sono particolarmente orgogliosa, perché non è stato facile girarlo, ha richiesto ore sott’acqua, ma è stata un’esperienza intensa e anche divertente”.