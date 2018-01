Festival del Circo di Montecarlo al via malgrado la collera animalista

Il Festival Internazionale del Circo di Monte Carlo celebra quest'anno i 250 anni del circo tradizionale moderno tra cavalli, tigri, zebre e giraffe sotto il tendone, nonostante le campagne per bandire la presenza degli animali selvatici dalla manifestazione.

Sul proprio sito web, il collettivo militante ha chiesto al Principato di smettere di mandare in scena gli animali. "È ora che si comprenda che gli animali nei circhi sono superati!", fa sapere l'associazione che ricorda anche le riflessioni dell'attore Roger Moore, storico James Bond, pubblicate su Le Monde il 22 gennaio 2017, qualche tempo prima della sua morte. "Per gli animali selvatici, vivere in un circo è come essere imprigionato al dottor No", disse l'attore. L'associazione venne creata nel 2010 con l'obiettivo è "evolvere la nostra società verso una vita in armonia con le specie animali". In 41 Paesi mondiali (tra cui 19 in Europa) è stato vietato l'uso di animali selvatici nei circhi. Ma a Monaco, questo cambiamento non è ancora emerso.

Il Principato ha lanciato il suo Festival in un momento in cui il circo tradizionale era al top e ne faceva un riferimento mondiale, l'equivalente per il Circo del Festival di Cannes per il cinema. L'evento, quest'anno va in scena fino al 28 gennaio e le televisioni di tutto il mondo trasmettono le immagini più belle. Il Festival si chiuderà con una distribuzione di premi: i clown d'oro, argento e bronzo