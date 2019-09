FESTIVAL DELLE SERIE TV: IL PROGRAMMA E I VIP PRESENTI

LA SECONDA EDIZIONE DAL 20 AL 22 SETTEMBRE 2019

TRIENNALE MILANO

Un progetto ideato da Marina Pierri e Giorgio Viaro,

realizzato da BDC e DUDE

in collaborazione con Triennale Milano

Con la partecipazione di

Amazon Prime Video, De Agostini Editore, Discovery,

Fox Networks Group Italy, Mediaset, Netflix,

Rai Fiction, Sky, Turner e Viacom Italia

FeST - Il Festival delle Serie Tv è un evento gratuito

Milano, 13 settembre 2019 . Al via tra una settimana, nella prestigiosa location di Triennale

Milano , la seconda edizione di FeST - Il Festival delle Serie Tv . Ideato dai giornalisti Marina

Pierri e Giorgio Viaro e con il patrocinio del Comune di Milano , l’evento si inserisce nel

calendario della Movie Week , kermesse culturale che promuove il mondo del cinema e

dell’audiovisivo.

“Breaking Stereotypes” è il tema scelto per questa seconda edizione di FeST - Il Festival

delle Serie Tv con l’obiettivo di raccontare le innovazioni del linguaggio seriale con

particolare accento sulla rappresentazione che combatte gli stereotipi. Nel farlo si avvarrà a

tutto campo della partnership con la no profit Diversity, fondata da Francesca Vecchioni,

impegnata ogni giorno nel diffondere la cultura dell’inclusione favorendo una visione del

mondo che consideri la molteplicità e le differenze come valori e risorse preziose per le

persone e le aziende.

Con i propri titoli del momento e i loro volti più noti, i principali player della filiera

audiovisiva - Amazon Prime Video, De Agostini Editore, Discovery, Fox Networks Group

Italy, Mediaset, Netflix, Rai Fiction, Sky, Turner e Viacom Italia - parteciperanno al Festival

delle Serie Tv, animando le giornate con incontri, eventi e proiezioni in anteprima, tra le

altre quelle di Euphoria , Made in Italy e Doom Patrol .

Una delle novità di questa seconda edizione sarà l’ area industry , punto di incontro tra

pubblico e protagonisti del panorama audiovisivo. Tra le principali attività in programma,

saranno realizzate delle masterclass pensate per generare un dialogo tra produttori e

broadcaster da un lato, e autrici o autori emergenti dall’altro. Il programma didattico,

costruito in collaborazione con ALMED, la Scuola di Studi Superiori dell'Università Cattolica

del Sacro Cuore, ha come finalità il perfezionamento di soggetti di serie preesistenti con

l’obiettivo di poterli presentare ai più grandi nomi della filiera seriale televisiva in un preciso

momento, il cosiddetto «pitch», che avrà luogo una volta compiuto il percorso con i docenti.

I produttori e i broadcaster a cui verranno presentati i progetti selezionati sono Cattleya,

Fabula Pictures, Fox, Lux Vide, Netflix, Publispei e Sky .

Importanti professionisti del settore - tra cui Eleonora Andreatta (Direttore Rai Fiction),

Verdiana Bixio (Presidente Publispei), Daniele Cesarano (Direttore Fiction Mediaset), Nicola

De Angelis (CEO & Executive Producer Fabula Pictures), Loredana Di Domenico

(Programming & Content Acquisition Senior Director Discovery), Nils Hartmann (Direttore

Produzioni originali Sky Italia), Andrea Occhipinti (Fondatore Lucky Red), Alessandro Saba

(Vice President Head of Entertainment Channels Fox), Chiara Sbarigia (Direttore Generale

APA), Felipe Tewes (Direttore delle serie originali internazionali Netflix) e Riccardo Tozzi

(Presidente Cattleya). Interverranno, infatti, anche scrittori e sceneggiatori, tra cui Ezio

Abbate (Headwriter di Curon ), Franco Bolelli , Roberto Costantini ( Il Commissario Balistreri ),

Leonardo Fasoli ( Gomorra - La serie ), Marco Missiroli ( Fedeltà ), Paola Randi ( Luna Nera ),

Maddalena Ravagli ( Gomorra - La serie ), Sara Shepard ( Pretty Little Liars e The

Perfectionists ) ed Eleonora Trucchi ( Baby ).

L’ area kids sarà un’altra delle novità, in cui i più piccoli avranno uno spazio tutto per loro

con contenuti proposti dai canali a loro dedicati, come DeAKids (De Agostini Editore),

Nickelodeon (Viacom Italia) e Boomerang (WarnerMedia). Momenti per i bambini di tutte le

età: dalla partecipazione del cast della serie New School (De Agostini Editore) alla proiezione

dei primi due episodi di Scooby-Doo And Guess Who? (Boomerang).

Svago, relax e cultura saranno invece i protagonisti del giardino , dove una ludoteca a tema

serie tv (powered by Pendragon e a cura del giornalista ed esperto Lorenzo Fantoni) ospiterà

grandi e piccoli e in cui sarà possibile giocare in esclusiva per la prima volta in Italia il gioco

da tavolo di Rick & Morty.

Numerosi gli ospiti che si alterneranno durante le tre giornate: da volti conosciuti e

affermati del cinema e della televisione italiana, tra cui Marco Bocci, Margherita Buy , Nino

Frassica , Fiammetta Cicogna , Lino Guanciale , Daniele Liotti, Rocío Muños Morales, Alice

Pagani, Vittoria Puccini , Giorgio Tirabassi, il cast di # RICCANZA DELUXE fino a nuovi talenti

emergenti, tra cui Antonio Dikele Di Stefano, Greta Ferro e Neva Leoni . Previsti anche ospiti

musicali che racconteranno la loro vita da spettatori di serie tv, tra cui Colapesce,

Coma_Cose e Motta .

Tante le collaborazioni che hanno dato vita a FeST - Il Festival delle Serie Tv: dai grandi

eventi che animeranno l’autunno milanese, come Milano Film Festival , Bookcity e Music

Week , alle organizzazioni come APA , ALMED Alta Scuola in Media Comunicazione e

Spettacolo e con il Master in International Screenwriting and Production, Scuola di Studi

Superiori dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano , DETECt , Diversity e Proxima

Milano .

A chiusura di questi intensi tre giorni domenica si terrà la serata in collaborazione con Le

Cannibale.

A questo link il programma completo.

PROGRAMMA MAIN STAGE

VENERDÌ 20 SETTEMBRE

Ore 20.00

Cohousing - Il nido (Rai Fiction)

Con: Giorgio Tirabassi, Luca Vendruscolo (regista e sceneggiatore), Ivan Carlei (Vice

Direttore Rai Fiction) e Paola Lucisano (Produttore Italian International Film)

“Cohousing - Il nido” è la storia di un avvocato abile e senza scrupoli costretto agli arresti

domiciliari nel cohousing della sua ex moglie. Il racconto dal set della nuova serie comedy,

prodotta da Fulvio e Paola Lucisano è una produzione Rai Fiction e Italian International Film,

diretta da Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo, in arrivo in esclusiva prossimamente su

RaiPlay.

Ore 20.00

Euphoria (Sky)

Anteprima

Creata da Sam Levinson e prodotta, fra gli altri, da Drake, la serie è una produzione HBO che

debutterà in esclusiva per l’Italia su Sky Atlantic e NOW TV il 26 settembre, data a partire

dalla quale tutti i suoi otto episodi saranno disponibili on demand. Attraverso la voce

narrante della protagonista Rue (Zendaya) – un’adolescente disfunzionale che ha trovato

nella droga un rifugio dai disturbi mentali che la accompagnano sin da bambina – EUPHORIA

racconta senza filtri la storia di un gruppo di studenti liceali che sperimentano una vita

adrenalinica e sfrenata, alla ricerca costante di una sensazione di euforia difficile da provare

a mente lucida.

SABATO 21 SETTEMBRE

Ore 11.00

Doom Patrol (Amazon Prime Video)

Anteprima

Doom Patrol riscrive le gesta di uno dei più amati gruppi di supereroi della DC: Robotman,

alias Cliff Steele (Brendan Fraser), Negative Man, alias Larry Trainor (Matt Bomer),

Elasti-Woman alias Rita Farr (April Bowlby) e Crazy Jane (Diane Guerrero), capeggiati dallo

"scienziato pazzo" Niles Caulder alias The Chief (Timothy Dalton). Tutti i membri della Doom

Patrol hanno subìto un incidente traumatico, dopo il quale ritrovano uno scopo grazie

all'iniziativa di The Chief, che ha li ha riuniti per indagare sui più strani fenomeni

dell'esistenza.

Ore 12.00

#RICCANZA DELUXE (MTV)

Con: Florencia Di Stefano

Ma i rampolli della famiglie più ricche d’Italia le guardano le serie tv? Da Tommaso Zorzi a

Farid Shirvani passando per le sorelle Visentin, Nicolò Ferrari, Cristel e gli altri protagonisti

tra conferme e novità.Vieni a scoprire se ai ragazzi di #Riccanza piace fare binge watching

tra una bottiglia di DomPe e l’altra. Ti attende anche un’anteprima speciale della nuova

stagione #RICCANZA DELUXE in arrivo ad ottobre su MTV (Sky 130).

Ore 13.00

All you can eat - Il cibo nelle Serie Tv

Con: le Sorelle Passera

Moderazione: Marco Villa e Diego Castelli di Serial Minds

Dalla crostata di ciliegie dell’agente Cooper a Los Pollos Hermanos, quanto conta il cibo nelle

serie tv? I cibi iconici della serialità, gli snack perfetti per la nostra serie preferita, cosa

mangiare per affrontare una maratona tv, ma soprattutto, come sarebbe andata se “quella

volta” i nostri personaggi preferiti avessero avuto davanti un menù diverso.

Ore 15.00 (giardino)

Comunisti per Daenerys Targaryen

Con: Jacopo De Micel i

I personaggi di Game of Thrones “commentano” l'attualità politica. Una pagina ormai cult

dove le scene della serie sono la chiave per interpretare i fatti che ci circondano.

Ore 15.00

Le serie tv secondo Nino Frassica (in collaborazione con TV Sorrisi e Canzoni)

Con: Nino Frassica

Moderazione: Paolo Fiorelli

Nino Frassica, il comico italiano che ha portato in tv la comicità surreale alla massima

espressione, racconterà in un flusso di nonsense e ironia caustica il mondo delle serie tv.

Ore 15.00 (giardino)

Astrologia e Serie Tv (a cura VICE)

Con: Lumpa

I 12 segni zodiacali raccontati attraverso 12 personaggi di 12 serie tv. Cosa caratterizza

ciascun personaggio, qual è la sua sfida, perché si comporta così? Una lezione di astrologia

rivolta a tutti, che prende in ostaggio i migliori eroi in streaming per aiutarvi a capire

qualcosa di più di voi stessi.

Ore 15.00 (giardino)

Serial Quiz - Il Quizzone delle Serie Tv

Moderazione: Serial Minds

Un quiz semiserio tutto dedicato alle serie tv, a cura di Serial Minds: sei pronto a mettere alla

prova la tua conoscenza?

Ore 16.00

Involontaria (Officine Buone / Fondazione Cariplo / MTV)

Con: Coma_Cose, Alessandro Guida (regista), Neva Leoni, Micaela Lodrini (VP Marketing &

Brand Solutions Viacom Italia), Ludovica Pagani e Ugo Vivone (Fondatore di Officine Buone)

Moderazione: Francesco Meola

“Involontaria” è una serie che parla di Greta (Neva Leoni), una ragazza appassionata di

musica in una fase un po' confusa della sua vita. Greta entrerà in ospedale per risolvere una

questione importante e si troverà involontariamente coinvolta in un progetto di volontariato

musicale. Questa esperienza le cambierà la vita. Una dramedy con un cast di talento e

tantissime importanti guest della musica e dello spettacolo.

Ore 17.00

Serial Sounds

Con: Colapesce, Coma_Cose, Motta e Rosario Pellecchia (di Radio 105)

Moderazione: Giulia Cavaliere

Musica e serie tv tra colonna sonora e sound design. Anche i musicisti protagonisti del

cosiddetto itpop guardano le serie tv. La scrittrice e giornalista Giulia Cavaliere guida un

dibattito volto, tra le altre cose, a dimostrare fino a che punto la serialità televisiva e la

musica siano legate.

Ore 17.00 (giardino)

Breaking stereotypes a calci

Con: I 400 calci

C’è un modo diretto ed efficace di rompere pregiudizi e stereotipi nelle serie tv: a calci, ma

anche a pugni. Come? Risponde la rivista di cinema da combattimento I400Calci.com. Tra

sparatorie in piano sequenza, grandi amori proibiti innaffiati di sangue, paletti conficcati nel

cuore, i temerari Stanlio Kubrick, Xena Rowlands e Quantum Tarantino ci accompagnano in

un viaggio esaltante e sanguinolento nella serialità di menare.

Ore 18.00

Plug your ears, press play

Con: Antonio Dikele Di Stefano

Musica, parole, podcast, voci, audiolibri: l'udito è il senso delle emozioni e della relazione.

Antonio Dikele Distefano, scrittore, giornalista, discografico e fondatore di Esse Magazine

racconta la stagione d'oro dei contenuti audio.

Ore 18.00 (giardino)

Serie tv e filosofia

Con: Franco Bolelli (filosofo), Luciano Canova (economista), Stefania Carini (giornalista ed

esperta di media)

Tempo, identità, archetipi, dinamiche dello spoiler. Come la filosofia, l'economia, la

narratologia possono aiutarci a capire meglio le serie Tv.

Ore 19.00

Baby 2 (Netflix)

Con: Alice Pagani (attrice protagonista) ed Eleonora Trucchi (sceneggiatrice di Baby e parte

del collettivo GRAMS*)

Moderazione: Francesca Vecchioni

La seconda stagione di Baby, la serie originale italiana prodotta da Fabula Pictures,

debutterà su Netflix il prossimo 18 ottobre. Se la prima stagione è il racconto della ricerca di

una via di fuga, la seconda esplora le conseguenze delle scelte compiute dai protagonisti,

spesso in aperto contrasto con i valori imposti dalla famiglia e dalla società.

Ore 20.00

Un passo dal cielo (Rai Fiction)

Con: Rocío Muños Morales e Daniele Liotti

Torna su Rai1 per la quinta stagione “Un passo dal cielo”. Il comandante delle guardie

forestali Francesco Neri ha trovato un delicato equilibrio tra le sue dolorose ferite personali e

il desiderio di costruire una nuova vita. Ora un futuro sembra finalmente possibile,

soprattutto quando Emma torna inspiegabilmente a San Candido dopo un anno di assenza.

“Un passo dal cielo 5” è una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction.

DOMENICA 22 SETTEMBRE

Ore 10.00 (area kids)

Scooby-Doo And Guess Who? (Boomerang)

Proiezione

Per celebrare il 50esimo anniversario di Scooby-Doo, Boomerang (canale 609 di Sky)

proietterà i primi due episodi della serie “Scooby Doo And Guess Who?”. In queste nuove

avventure Scooby e la gang della Mistery Inc. si ritroveranno alle prese con missioni di ogni

tipo da portare a termine e ogni puntata sarà dedicata ad una guest star, da Batman a

Wonder Woman, da Sherlock Holmes a Abraham Lincoln.

Inoltre, i bambini avranno la possibilità di incontrare il costume character di Scooby-Doo e di

scattare divertenti foto ricordo all’interno del photoboot dedicato alla serie TV.

Ore 12.30

Why We Hate (DPlay PLUS - Discovery)

Anteprima dei primi 15 minuti del documentario, seguita dal dibattito con il pubblico

“Why We Hate” è la docu-serie prodotta da Steven Spielberg e Alex Gibney che si interroga

su uno dei sentimenti più radicati nell’animo umano e su come superarlo: l’odio.

Prendendo degli spunti dalle ricerche condotte in filosofia, neuroscienza, sociologia e storia,

la serie illustra le basi evoluzionistiche dell’odio e usa storie del passato e del presente per

rivelare la natura dell’emozione originaria e universale. Disponibile dal 14 ottobre su Dplay

Plus.

Ore 14.00

Gira la moda (in collaborazione con Grazia Factory)

Con: CamiHawke

Moderazione: Sara Moschini (Head of Fashion Grazia.it)

Serie Tv e moda: gli abiti iconici delle serie tv. Camihawke svela le sue serie preferite e ne

analizza lo stile insieme a Grazia Factory. Le passerelle influenzano le serie o le serie

influenzano le passerelle?

Ore 15.00 (area kids)

New School (DeAKids)

Anteprima e panel

Con: Cloe Romagnoli, Edoardo Tarantini e Matteo Valentini

DeAKids, il canale per ragazzi del gruppo De Agostini Editore, visibile in esclusiva su Sky al

601, organizza una proiezione in anteprima e un meet&greet dedicati a "New School", la

serie originale campione d'ascolti prodotta da DeAKids e distribuita a livello internazionale

da BBC Studios. Al Fest 2019 saranno presenti i tre giovani protagonisti Cloe Romagnoli,

Matteo Valentini e Edoardo Tarantini pronti ad incontrare il pubblico, a rispondere alle

curiose domande dei fan e a dare qualche anticipazione della terza attesissima stagione in

onda su DeAKids (SKY 601) dall'11 novembre dal lunedi al venerdi' alle ore 20.00.

Ore 15.00

Il Commissario Ricciardi (Rai Fiction)

Con: Lino Guanciale, Eleonora Andreatta (Direttore Rai Fiction), Massimo Martino, Gabriella

Bontempo, Alessandro D'Alatri (regista)

Dai romanzi di Maurizio de Giovanni, il racconto dal set della nuova serie Rai con

protagonista Lino Guanciale.

1932. Luigi Alfredo Ricciardi ha trent’anni ed è commissario di pubblica sicurezza

presso la regia questura di Napoli. Catturare gli assassini è la sua vocazione, ma

Ricciardi si porta dentro un terribile segreto: vede il fantasma delle persone morte in

modo violento.

Il commissario Ricciardi è una coproduzione Rai Fiction-Clemart, diretta da Alessandro

D’Alatri. In onda prossimamente su Rai 1.

Ore 16.00

Il Processo (Mediaset)

Con: Vittoria Puccini, Daniele Cesarano (Direttore Fiction Mediaset) e Andrea Occhipinti

(Fondatore Lucky Red)

Moderazione: Giorgio Viaro

Prodotta da Lucky Red e diretta da Stefano Lodovichi, “Il processo” è un legal thriller che

andrà in onda prossimamente su Canale 5, con protagonisti Vittoria Puccini e Francesco

Scianna.

Ambientata nella città di Mantova, “Il processo” racconta di un coro di personaggi che

gravitano intorno ad un unico, drammatico evento: l’omicidio brutale di Angelica, una

diciassettenne coinvolta in affari più grandi di lei.

Ore 16.00 (area kids)

Team Jay (Nickelodeon)

Anteprima di 3 episodi

Jay è il nuovo arrivato nella famiglia Nickelodeon. La serie è stata realizzata avvalendosi

della collaborazione di esperti con l’obiettivo di creare un contenuto educativo adatto a

stimolare la curiosità dei bambini, sviluppandone le capacità logico-deduttive con un

linguaggio semplice e moderno. Team Jay arriverà su NickJr (canale Sky 603), a partire da

lunedì 23 settembre alle ore 19.00.

Ore 18.00

Curon (Netflix)

Con: Ezio Abbate (head writer) e Ivano Fachin, Giovanni Galassi e Tommaso Matano (autori

della serie)

Curon è la nuova serie originale Netflix italiana, prodotta da Indiana Production e scritta da

Ezio Abbate, Ivano Fachin, Giovanni Galassi e Tommaso Matano.

Nella serie, una madre torna nel misterioso villaggio natale nel Nord Italia con i suoi figli

adolescenti per scoprire che si può scappare dal proprio passato, ma non da se stessi.

Ore 19.00

Made in Italy (Amazon Prime Video)

C on: Marco Bocci, Greta Ferro, Margherita Buy, Fiammetta Cicogna e Camilla Nesbitt

(produttrice)

Anteprima seguita da dibattito

Disponibile su Amazon Prime Video dal 23 Settembre, “Made in Italy” racconta la nascita

della grande moda italiana nella Milano degli anni Settanta attraverso la storia di Irene, una

giovane giornalista destinata ad arrivare lontano. Nel cast Margherita Buy, Greta Ferro,

Marco Bocci, Eva Riccobono, Fiammetta Cicogna, Maurizio Lastrico, Giuseppe Cederna e

guest star come Raoul Bova, Stefania Rocca, Claudia Pandolfi e Nicoletta Romanoff.

Ore 19.30

Party - Le Cannibale nel giardino di Triennale

PROGRAMMA INDUSTRY

SABATO 21 SETTEMBRE

Ore 11.00

Kickstart

Con: Verdiana Bixio (Presidente Publispei), Chiara Sbarigia (Direttore Generale APA) e Aldo

Vitali (Direttore TV e Sorrisi Canzoni)

Introduzione alla neonata Sezione Industry di FeST con enfasi sul patrocinio di APA, la

industry editoriale e l’importanza di discutere il «dietro le quinte» con il pubblico per

creare consapevolezza della filiera narrativa televisiva.

Ore 12.00

Il futuro della serialità italiana tra fiction e serie tv

Con: Daniele Cesarano (Direttore Fiction Mediaset), Giorgio Grignaffini (Direttore

Editoriale Taodue) e Fabio Guarnaccia (Link Idee per la Tv)

Qual è la differenza tra fiction e serie tv? È solo una parola o c’è di più, e quale ruolo hanno

le linee editoriali di produzione in questo senso, nel dialogo con i broadcaster? Quanto è

labile e sottile il confine nel mercato italiano, con uno sguardo a quanto accade oltreoceano

e nel mondo?

Ore 14.00

Le serie tv oltre gli stereotipi (incontro a cura di Publispei)

Con: Verdiana Bixio (Publispei), Leonardo Fasoli ( Gomorra - La serie, ZeroZeroZero ),

Paola Randi (regista), Maddalena Ravagli (sceneggiatrice) e Francesca Vecchioni

(Fondatrice e Presidente Diversity)

Un’industria sempre più plurale e aperta alla molteplicità di punti di vista sul reale

con particolare accento sulla rappresentazione femminile.

Ore 15.00

Il ruolo del produttore nella selezione delle linee editoriali (incontro a cura di APA)

Con: Verdiana Bixio (Presidente Publispei) e Nicola De Angelis (CEO & Executive

Producer Fabula Pictures)

Moderazione: Chiara Sbarigia (Direttore Generale APA)

Ai tempi della serialità globale, il produttore è sempre più coinvolto nel percorso

editoriale del prodotto dal soggetto, alla sceneggiatura fino al piccolo schermo.

Ore 16.00

VFX: Vedere l’invisibile gli effetti speciali nelle serie tv ( incontro a cura di Proxima Milano)

Con: Claudio Falconi (Partner & VFX Supervisor Proxima Milano)

Jurassic Park, Matrix e Avatar fino ai recentissimi blockbuster della Marvel hanno

indelebilmente definito il senso degli effetti visivi nell’immaginario collettivo, portando sugli

schermi mondi e personaggi fantastici che non sarebbe stato possibile raccontare

diversamente. Claudio Falconi, Partner & VFX Supervisor di Proxima Milano, attraverso un

veloce viaggio nella storia degli Effetti Visivi vi racconterà il senso di un nuovo approccio e

utilizzo degli Effetti Visivi e dei suoi possibili vantaggi.

Ore 17.00

Dal queerbaiting all’importanza della rappresentazione: addetti ai lavori e personaggi

queer nelle serie tv

Con: Marco Malfi Chindemi (Direttore artistico Gender Border Film Festival e Owner

Rossofilm), Vincenzo Ligresti (Vice), Muriel (youtuber) e Marco Kassir (Direttore artistico

Gender Border Film Festival e Direttore TV8 e Cielo)

Moderazione:

Ripercorrere velocemente in ordine cronologico le serie teen più famose degli ultimi 30

anni, raccontando come la rappresentazione della comunità LGBT, da zero nel tempo è

diventata sempre più massiccia (cerchiamo dati e ricerche). Nonostante ci sono nel

panorama quotidiano delle serie teen virtuose, altre invece si limitano al queerbaiting.

Raccontiamo lo sforzo, il lavoro e le difficoltà degli addetti ai lavori nel cambiare lo

status quo.

Ore 18.00

DETECt - Le frontiere del crime in tv (Incontro a cura di DETECt)

Con: Luca Bersaglia (Fox), Luca Barra (Link Idee per la Tv), Loredana Di Domenico

(Programming & Content Acquisition Senior Director Discovery) e Barbara Petronio

( Suburra )

Moderazione: Valentina Re (DETECt)

L’incontro indagherà le ragioni del grande successo popolare del genere crime nelle sue

declinazioni italiane, europee e globali, cercando di metterne in luce il ruolo nella

sceneggiatura seriale, nella produzione, nell’acquisizione e nella programmazione televisiva

contemporanea.

DOMENICA 22 SETTEMBRE

Ore 11.00

Verso una serialità senza confini

Con: Eleonora Andreatta (Direttore Rai Fiction), Nils Hartmann (Direttore Produzioni

originali Sky Italia), Alessandro Saba (Vice President Head of Entertainment Channels Fox),

Felipe Tewes (Direttore delle serie originali internazionali Netflix) e Riccardo Tozzi

(Presidente Cattleya)

La serialità televisiva non è mai stata più in salute, e il 2020 segnerà l’inizio di una nuova

epoca dello streaming dove i confini geografici cessano di esistere.

Ore 12.00

S01 E01: Audioserie e podcast (incontro a cura di Storytel)

Con: Søren Vestergaard (Storytel Original), Patty Torchia (autrice del podcast

"In-differenze"); Marco Ragaini (Storytel Italia), Massimo Brioschi (Audible), Rossana De

Michele (Storie Libere)

Moderazione: Paolo Armelli

La serialità sbarca nel mondo dello streaming audio: tra serie cult di fiction, podcast dagli

ascolti con ascolti a sei zeri, i principali player di settore raccontano la vostra prossima

dipendenza.

Ore 13.00

Musica per immagini: la music supervision nella serialità televisiva (in collaborazione con

Milano Music Week)

Con: Luca De Gennaro (VP Talent and Music Viacom e Curatore della Milano Music Week)

Ore 14.00

Come presentare la propria serie tv

Con: Francesco Arlanch ( Che Dio ci aiuti ), Valerio D’Annunzio (autore) e Sonia Rovai

(Head of Scripted productions Sky Italia)

Cosa fare quando si ha un’idea per una serie tv e si vuole proporla a un broadcaster o a

un produttore? E cosa guida la selezione e la scelta?

Ore 15.00

La Generazione Z in tv: raccontare il mondo dei giovani

Con: Daniele Battaglia (di Radio 105), Morena D'Incoronato (VP Research & Portfolio

Strategy Viacom Italia), Anita Rivaroli ( Summertime ) e Cecilia Spera ( Che Dio ci aiuti ),

Moderazione: Alice Cucchetti (FilmTv)

Il racconto del giovani di oggi all’epoca dello streaming.

Ore 16.00

Le serie tv su grande schermo: dimensione privata vs. dimensione collettiva della

visione (a cura di Milano Film Festival)

Con: Alessandro Beretta (Milano Film Festival) e Luca Facchini ( Il principe libero )

È possibile immaginare una serialità televisiva «cinematografica»? Quale differenza c’è

tra fruizione delle serie tv su piccolo e grande schermo?

Ore 17.00

Dalla carta allo schermo: l’adattamento televisivo dell’opera letteraria

Con: Federico Bonadonna (autore), Gabriella Buontempo (Clemart), Daniela Ceselli

(sceneggiatrice), Roberto Costantini, Lino Guanciale, Marco Missiroli (autore di Fedeltà ),

Sara Shepard (autrice di Pretty Little Liars e The Perfections ).

Le sfide presentate dall’adattamento per il piccolo schermo dei bestseller nelle parole di

scrittori, grandi protagonisti e professionisti del settore.

Ore 18.30

Serie di carta (in collaborazione con Bookcity)

Con: Violetta Bellocchio, Giulia Blasi, Federica Bosco, Andrea Colamedici, Maura Gancitano e

Laura Pezzino

Cinque personalità del mondo letterario e culturale raccontano un grande libro da cui nasce

una grande serie tv: Violetta Bellocchio racconta “Homicide”, Giulia Blasi racconta “Game of

Thrones”, Federica Bosco racconta “Codename: Villanelle” (Killing Eve), Andrea Colamedici e

Maura Gancitano (tlon.it) raccontano “American Gods” e Laura Pezzino (giornalista)

racconta The Handmaid's Tale e introduce l’evento.

Il programma potrebbe subire variazioni nel corso dei prossimi giorni.

ORARI

Il FeST si terrà da venerdì 20 a domenica 22 settembre nei seguenti orari:

MAIN STAGE

venerdì 20 settembre dalle 19.00 alle 22.00

sabato 21 settembre dalle 11.00 alle 22.00

domenica 22 settembre dalle 12.00 alle 22.00

INDUSTRY

sabato 21 settembre dalle 11.00 alle 19.00

domenica 22 settembre dalle 11.00 alle 18.00

***

A cura di Marina Pierri e Giorgio Viaro

Realizzato da BDC e Dude

In collaborazione con Triennale Milano

Con il patrocinio di Comune di Milano

Partners istituzionali: APA, Diversity, Milano Movie Week e ALMED Alta Scuola in Media

Comunicazione e Spettacolo

Event supporters: 24 Ore Business School, Chocomel , Esselunga , Noberasco , Pendragon,

Samsung , Sheraton San Siro, Storytel, Uniqlo

Partners: Milano Film Festival , Bookcity, Music Week

Official radio: Radio 105

Media partners: Tv Sorrisi e Canzoni , Grazia Factory , VICE Italia , Zero, Forbes, TVserial.it

Partner tecnici: 77 Agency , D&D, Fm Photographers

***

BDC - Bonanni Del Rio Catalog è l’insieme sistematizzato delle attività e produzioni di Lucia Bonanni e Mauro

Del Rio relative ad arte contemporanea e dintorni. È composto da una serie in divenire di eventi, oggetti,

luoghi, ognuno identificato da un numero progressivo. Il quartier generale di BDC è BDC28, una chiesa

sconsacrata a Parma in Borgo Delle Colonne 28.

DUDE è una realtà indipendente italiana che opera nel mondo dell’advertising con un paradigma ibrido tra

agenzia di comunicazione e casa di produzione.

Presente a Milano e Londra, DUDE sviluppa e produce campagne integrate cross mediali. Da qualche anno ha

inoltre sviluppato una business unit che si occupa di ideazione, scrittura e produzione di contenuti originali.