Festival delle serie tv: quante anteprime a Milano. Ecco il programma

Amazon Prime Video, Discovery, Fox Networks Group Italy, Infinity, Netflix, Rai, Sky e TIMVISION parteciperanno al Festival delle Serie Tv, ciascuno con i propri titoli e volti. I più grandi player della filiera audiovisiva hanno infatti aderito al progetto nato su iniziativa dei giornalisti Marina Pierri e Giorgio Viaro, previsto dall’11 al 14 ottobre a Milano, nella cornice polifunzionale di Santeria Social Club e con il patrocinio del Comune di Milano. Il padrino della prima edizione del FeST sarà Flavio Parenti (To Rome With Love, 1993, Un medico in famiglia, Io sono l’amore, Un matrimonio), senza dubbio un rappresentante del cinema e della serialità in Italia, che nel corso della sua giovane carriera ha già lavorato con grandi maestri del cinema come Woody Allen, Peter Greenaway e Luca Guadagnino. Oltre a tenere le fila delle diverse attività, Parenti racconterà al pubblico del FeST nel corso di un incontro dedicato le tappe più significative della sua giovane carriera, rivelando aneddoti e curiosità.

Di seguito e al seguente link http://www.ilfestivaldelleserietv.it/programma.php

Festival delle serie tv - il programma

GIOVEDI’ 11 OTTOBRE

Ad inaugurare il FeST sarà il panel targato Sky: “Scrivere e interpretare le donne: Gomorra - La Serie e Il Miracolo”. Al centro dell’incontro ci sarà proprio il talento delle donne nelle serie Tv, in compagnia di grandi interpreti. Direttamente da Gomorra – La Serie, Cristina Donadio, l’incredibile Scianèl, insieme ad Elena Lietti, che nella serie Il Miracolo di Niccolò Ammaniti interpreta Sole Pietromarchi, la tormentata moglie del Primo Ministro. A seguire, Netflix svelerà le prime immagini di BABY nel corso di un incontro con chi questa serie l’ha diretta, scritta e prodotta: i registi Andrea De Sica e Anna Negri, il collettivo GRAMS che ne firma la sceneggiatura, e il produttore Nicola De Angelis racconteranno al pubblico il lavoro svolto dietro a questa grande storia di formazione che esplora le vite segrete di alcuni adolescenti romani. Terzo appuntamento della giornata con la serialità sarà l’anteprima di THE ROMANOFFS, una produzione Amazon Prime Video dal creatore di Mad Men Matthew Weiner. Con un cast magistrale (Isabelle Huppert, Christina Hendricks, John Slattery, Aaron Eckhart, Jack Huston) e ambientazioni diverse, la serie racconterà storie di persone convinte al giorno d’oggi di essere discendenti della famiglia degli zar di Russia.

VENERDI’ 12 OTTOBRE

Altre tre grandi serie TV saranno protagoniste del secondo giorno del FeST. La prima è I MEDICI - LORENZO IL MAGNIFICO: la serie RAI sarà raccontata al pubblico attraverso un esclusivo incontro con Bradley James, tra i protagonisti della serie (il principe Artù della serie Merlin qui nel ruolo di Giuliano de Medici).

Il secondo grande appuntamento della giornata è con ELITE, produzione originale spagnola di Netflix, un racconto di crescita personale, lotte tra classi sociali diverse, amore e un omicidio da risolvere. Elite parteciperà al FeST con la proiezione dei primi 2 episodi, e un incontro con due dei protagonisti: Jaime Lorente, star de La casa di carta, ed Ester Expósito (Estoy Vivo), che nella serie interpreta Carla una studentessa del liceo Las Encinas, la scuola al centro del racconto. A seguire, verrà presentata la serie SKAM 2, l’attesissima serie di TIMVISION Production che parteciperà al Festival delle Serie TV con un incontro insieme al regista Ludovico Bessegato (Il Cacciatore), gli attori Federico Cesari (nel ruolo di Martino) e la new entry Rocco Fasano (nel ruolo di Niccolò), che illustreranno il loro lavoro anche attraverso clip edite ed inedite.

SABATO 13 OTTOBRE

Anche nella giornata di sabato numerosi volti saranno protagonisti di incontri “seriali” nei diversi spazi della Santeria Social Club. Ad inaugurare la giornata saranno Saverio Raimondo e Michela Giraud con l’incontro Tutto il binge watching in 40 minuti. A seguire, un panel con il regista e sceneggiatore Mattia Torre (Boris, La linea verticale) che porterà la sua preziosa esperienza al pubblico del FeST. Appuntamento con Walter Iuzzolino, ideatore di “WALTER PRESENTS” - il servizio di video streaming appena lanciato in Italia da Discovery che raccoglie sulla piattaforma digitale DPLAY il meglio del drama mondiale, in lingua originale con sottotitoli. Iuzzolino, da consumatore seriale e grande appassionato di televisione, è uno dei più importanti commissioning editor di Channel 4 e una vera autorità nella produzione dei contenuti televisivi. Si è mosso alla ricerca di un carattere nuovo e moderno nelle serie tv selezionando quelle che maggiormente permettevano di respirare tanto il clima del proprio paese di produzione quanto la qualità della loro scrittura.

Sabato sarà il giorno di una grande anteprima internazionale targata FOX con la mini serie Butterfly, in arrivo su FoxLife (Sky 114) il prossimo inverno. Tra i drama più attesi della stagione, Butterfly creato e firmato dallo sceneggiatore premio BAFTA Tony Marchant presente al FeST, racconta la complessa relazione che vive una coppia di genitori separati, Vicky (il premio Emmy Anna Friel) e Stephen (Emmett J. Scanlan), che si trova ad affrontare la richiesta di avviare il processo di cambio di sesso da parte del figlio minore Max (Callum Booth-Ford), che fin da piccolissimo si sente una bambina intrappolata in un corpo maschile. Subito prima della proiezione, si terrà un incontro con lo sceneggiatore Tony Marchant, Francesca Vecchioni (Diversity Lab) e Luca Bersaglia (Director Entertainment Channels Fox Networks Group Italy) sul tema della diversità. A seguire, speciale appuntamento con l’anteprima italiana dei primi due episodi di KILLING EVE, una esclusiva per l’Italia di TIMVISION Production, serie basata sulle novelle Villanelle di Luke Jennings. A chiudere la giornata del FeST, prima di lasciare spazio alla musica, Zerocalcare terrà uno speciale incontro con il pubblico dedicato alla serie cult Grey’s Anatomy. Subito dopo, Myss Keta, terrà un incontro sulla sua esperienza con le serie TV prima di dare il via al suo dj set, seguito dalle performance di Just Cavalle.

DOMENICA 14 OTTOBRE

Altri grandi titoli, volti e appuntamenti nella giornata di chiusura del FeST. Il primo è con l’anteprima italiana di KIDDING di Sky, la nuovissima produzione statunitense diretta da Michel Gondry con protagonisti Jim Carrey, Catherine Keener, Frank Langella e Judy Greer in arrivo su Sky Atlantic dal 7 novembre. Al centro del panel successivo verrà affrontato il tema della diversity, un punto chiave del FeST che troverà voce e spazio trasversalmente nella maggior parte degli incontri, stavolta partendo dalla serie cult di Infinity WILL & GRACE, di cui verranno proiettati due episodi tra cui il celebre pilot. A seguire, speciale anteprima della serie Sky WHO IS AMERICA, ideata e interpretata da Sacha Baron Cohen, che torna al mondo della serialità in tv dopo più di 10 anni di assenza. In 7 episodi, Who Is America è un racconto satirico potentissimo che ritrae alcuni esponenti della politica e della cultura degli Stati Uniti d’America, la serie è attesa su Sky Atlantic dal 15 ottobre.

Subito dopo Ivan Cotroneo racconterà la sua COMPAGNIA DEL CIGNO, la serie TV prodotta da Rai Fiction e Indigo Film da lui scritta e diretta dedicata agli adolescenti innamorati della musica e pronti a tutto per seguire il loro talento. A chiudere la giornata e l’intera manifestazione, sarà l’anteprima italiana del primo episodio di LE TERRIFICANTI AVVENTURE DI SABRINA, l’attesissima serie Netflix che racconta le avventure della celebre strega (qui interpretata da Kirnan Shipka), ma stavolta in una chiave dark, tendente all’horror.

Non mancheranno presentazioni di libri ispirati alle serie TV, come quello di Bojack Horseman, e speciali appuntamenti musicali, venerdì la serata A night at San Junipero e sabato appuntamento con con Myss Keta e Just Cavalle.

ORARI

Il FeST si terrà da giovedì 11 a domenica 14 ottobre nei seguenti orari:

giovedì 11 ottobre dalle 18.30 alle 23.30

venerdì 12 ottobre dalle 19.00 alle 3.00

sabato 13 ottobre dalle 12.00 alle 3.00

domenica 14 ottobre dalle 12.00 alle 22.00

PREZZI

Il pubblico potrà acquistare i biglietti del FeST online in prevendita al link https://www.mailticket.it/spettacolo/11999 o direttamente presso la Santeria Social Club nei giorni del festival, di seguito i prezzi:

Giovedì e Venerdì 10€ + diritti di prevendita / 10€ in cassa

Sabato e Domenica 15€ + diritti di prevendita / 15€ in cassa

Abbonamenti per tutti e 4 i giorni: 30€ + diritti di prevendita / solo prevendita

