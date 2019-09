Festival di Castrocaro 2019 la vincitrice è Debora Manenti

LA VINCITRICE DELLA 62ESIMA EDIZIONE

È LA 21ENNE DEBORA MANENTI

(di Cazzago S. Martino, provincia di BS)

Ieri in prima serata su Rai 2 e Rai Radio 2

la finale del primo talent della musica italiana

E’ Debora Manenti la vincitrice della 62esima edizione del Festival di Castrocaro, andata in onda ieri in prima serata in diretta su Rai 2 e Rai Radio 2 con la conduzione di Belen Rodriguez e Stefano De Martino.

Nata a Cazzago S. Martino, in provincia di Brescia, 21 anni fa, la Manenti ha avuto la meglio sugli altri 9 finalisti che si sono esibiti in piazza d’Armi a Terra del Sole (frazione di Castrocaro) rigorosamente dal vivo accompagnati da una super-band guidata da Diego Basso. Nel corso della serata ha interpretato “Look at me now” dei Karmin, “Mica Van Gogh” di Caparezza e “Lose yourself” di Eminem. La Manenti si è aggiudicata anche il Premio SIAE per la “Miglior Performance” con “Look at me now” e il Premio LONGLIFE per la “Miglior Voce”.

Il percorso degli artisti in gara è stato determinato da una giuria di qualità presieduta per l’occasione da Simona Ventura. Al suo fianco Andrea Delogu, Elodie, Bruno Santori e Maurizio Vandelli.

Tra i momenti più belli della serata, un sensuale tango portato sul palco dai due presentatori. Super ospite della serata, Gigi D’Alessio, che ha cantato “Domani vedrai” e un medley di alcuni suoi successi, da “Non dirgli mai” a “Un nuovo bacio” (con Carmen Pierri, vincitrice di “The Voice”). Vandelli ha poi interpretato “29 settembre” e “Tutta mia la città” con Tecla Insolia e Carmen Pierri. Elodie ha inoltre scaldato il pubblico con “Nero Bali” e “Margarita”.

La 62esima edizione del Festival di Castrocaro è stata organizzata da Arcobaleno Tre in collaborazione con il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole.