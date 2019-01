Festival di Sanremo 2019, conflitto d'interessi per Baglioni? La Rai smentisce

Claudio Baglioni, direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2019, in conflitto d'interessi. Questa l'accusa mossa al cantautore da Striscia la Notizia, che ha evidenziato - dopo un articolo di Michele Monina comparso su Linkiesta - apparenti legami tra la società Friends & Partners di Ferdinando Salzano, agente di molti cantanti in gara a Sanremo quest'anno e dello stesso Baglioni, con la scelta dei nomi in lizza quest'anno all'Ariston.

La polemica riguarda per giunta il matrimonio di Salzano avvenuto l'anno scorso, al quale erano invitati (anche in veste di cantanti alla cerimonia) molti protagonisti dell'imminente kermesse, tanto che il giornale satirico di Canale 5 ha definito il ricevimento nuziale come una sorta di "preselezione" per il Sanremo di quest'anno.

Accuse rispedite al mittente da fonti di Viale Mazzini, secondo le quali, "la caratura artistica e professionale di Claudio Baglioni è per la Rai garanzia di rispetto del principio di trasparenza e d'imparzialità", e ancora: "L'esclusione di qualsiasi conflitto di interessi è una condizione imprescindibile per la Rai nella stipula di tutti i contratti di collaborazione. Un principio inserito - ovviamente - anche all'interno degli accordi presi con Baglioni, così come è avvenuto con i suoi predecessori".

Una smentita doverosa, ma che senz'altro non soddisferà né placherà i "segugi" di Striscia la Notizia, gettatisi a capofitto sulla vicenda Baglioni-Friends & Partners, e che - siamo sicuri - durante la settimana del Festival avranno ancora molto da dire riguardo ai cantanti in gara e alla "scuderia" che condividono con il direttore artistico e conduttore.