Festival di Sanremo 2020, partnership Radio Subasio-Tv Sorrisi e Canzoni

FESTIVAL DI SANREMO: RADIO SUBASIO IN PARTNERSHIP CON TV SORRISI E CANZONI

Interviste agli artisti e un intervento quotidiano del direttore Vitali

Martedì 4 febbraio si accenderanno i riflettori sulla settantesima edizione del Festival della Canzone italiana.

Anche quest’anno Radio Subasio sarà in prima fila al Festival di Sanremo e lo farà attraverso una importante collaborazione con Tv Sorrisi e Canzoni, il brand punto di riferimento nel mondo dell’entertainment.

A partire da lunedì 27 gennaio andranno in onda molti momenti di avvicinamento alla kermesse con le interviste di Katia Giuliani ai 24 cantanti in gara nella categoria Campioni, realizzate nel corso dell’esclusivo shooting fotografico della copertina del settimanale in edicola il 28 gennaio.

I primi due ospiti saranno, lunedì 27, Amadeus, direttore artistico e presentatore del Festival 2020 e Aldo Vitali, direttore di Tv Sorrisi e Canzoni.

Da lunedì 3 febbraio Radio Subasio entrerà nel vivo della manifestazione, trasmettendo in diretta dalla postazione allestita a Sanremo dove gli speaker della radio, in collegamento da Assisi, intervisteranno tutti i protagonisti.

Inoltre ogni mattina alle 10.15 il direttore Vitali farà il punto critico sulla serata precedente commentando i dati di ascolto e le fasi salienti dello spettacolo.