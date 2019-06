FESTIVAL GABER - CALENDARIO DEL FESTIVAL: DA AMBRA A BEBE VIO... LE DATE

FESTIVAL GABER - ARRIVA IL CALENDARIO COMPLETO DEL FESTIVAL // AMBRA, LUCA CARBONI, COSMO, SIMONE CRISTICCHI, EX-OTAGO, NERI MARCORÈ, MARCO MORANDI, GIOVANNI VERNIA, BEBE VIO E MOLTRO ALTRO ANCORA

Dopo l’annuncio di raddoppio della manifestazione itinerante che da anni apre la manifestazione di Camaiore con una data di chiusura il 3 agosto al Lido, ecco il calendario completo dell’edizione 2019.

"Abbiamo inteso dare continuità alla formula inaugurata lo scorso anno. Valorizzare gli spazi di Camaiore ci sembra possa essere stato un importante contributo al grande lavoro di rilancio delle attività del centro storico volute dal Sindaco Del Dotto, e per questo abbiamo confermato l’appuntamento con Le strade di notte del 5 luglio, scritto e diretto da Gian Piero Alloisio, e abbiamo mantenuto una serata al Teatro dell’Olivo che, il 7 luglio prossimo, vedrà protagonista Marco Morandi con il suo nuovo spettacolo di Teatro Canzone Nel nome del padre. Storia di un figlio di…” - ha dichiarato Dalia Gaber nel corso della prima conferenza stampa di presentazione tenutasi lo scorso 18 giugno.

A pochi giorni di distanza viene ufficializzato il calendario completo dell’estate 2019, con la presenza di grandi nomi dello spettacolo che, attraverso la loro presenza, renderanno omaggio al grande artista scomparso proprio a Camaiore, nel gennaio del 2003.

Inaugura la prima serata del Teatro all’aperto allestito in piazza San Bernardino Neri Marcorè, che per ben tre anni ha portato nei più prestigiosi Teatri italiani Un certo Signor G, canzoni e monologhi di Gaber - Luporini e che torna al Festival il 15 luglio per dare l’avvio alla nuova edizione.

Il 17 luglio la seconda serata sarà affidata a Luca Carboni che, intervistato dal Presidente Paolo Dal Bon, darà una sua visione molto particolare del Signor G che lui ha amato e stimato e che ha già omaggiato con la sua presenza in Cittadella del Carnevale di Viareggio esattamente dieci anni fa.

Il 20 luglio sarà l’irrompente comicità di Giovanni Vernia a tornare a Camaiore con il suo one man show.

Il 22 luglio sarà la volta di Simone Cristicchi, vincitore del premio Artisti del Teatro Canzone nella seconda edizione del Festival Gaber (2005) amico della Fondazione, e protagonista di un’estate ricca di appuntamenti con la sua musica.

Il 24 e il 28 due appuntamenti con il pubblico più giovane a cura di Lorenzo Luporini: a seguito del grande successo ottenuto a Sanremo, il 24 luglio sul palco di piazza San Bernardino arriveranno gli Ex-Otago che hanno ritagliato una data al loro fittissimo tour estivo mentre il 28 luglio sarà la volta di Cosmo, grande protagonista della musica destinata ai più giovani e inventore del cantautorato dance.

Finale tutto al femminile. Il 29 luglio il Festival Gaber ha l’onore di presentare l’oro olimpico Rio 2016 alla Paralimpiadi di scherma, Bebe Vio.

L’ultimo appuntamento sarà affidato ad Ambra Angiolini che chiuderà le serate nel teatro di piazza San Bernardino il 31 luglio.

Un calendario ricco, che come ogni anno metterà Camaiore al centro delle iniziative realizzate per il Festival Gaber, che continua a rappresentare un grande punto di riferimento per la cultura e per lo spettacolo nazionale.

"Il Festival Gaber è un appuntamento irrinunciabile per la città, e l'attesa per il cartellone sarà ripagata da un programma all'insegna della qualità e di nomi di primissimo piano, uniti nel ricordo della figura di Giorgio Gaber. Un Festival che si "allarga" al territorio, sia nel centro storico dove dal consueto palco di piazza San Bernardino ci si spinge all'Olivo e ai tanti luoghi nascosti che si svelano durante Le strade di notte, e che addirittura punta su Lido di Camaiore per la prima volta in questi anni. Un grazie a tutti coloro che rendono possibile questa opportunità per il territorio versiliese” – dichiara il sindaco di Camaiore, Alessandro Del Dotto.

Oltre a Camaiore anche Montecatini, Pistoia e Livorno hanno aderito al Festival Gaber 2019. A Montecatini, alle Terme Tamerici, sarà l’occasione per mettere Giorgio Gaber in relazione ad altri due importanti cantautori nazionali: Fabrizio De Andrè e Francesco Guccini. Il 16 luglio Gaber, Guccini: onestà a coraggio con Teresa Guccini, figlia di Francesco; il 23 luglio Gaber/Faber con Giulio Casale per onorare i vent’anni dalla scomparsa del grande Fabrizio, e il 30 luglio Gian Piero Alloisio sarà il protagonista de il mio amico Giorgio Gaber.

A Pistoia, il 26 luglio, alla Fortezza Santa Barbara sarà la volta di Per fortuna c’è Giorgio Gaber, spettacolo itinerante con gli artisti pistoiesi cui seguirà un lungometraggio dedicato a Giorgio Gaber e realizzato con le immagini di repertorio della Fondazione.

Il 2 agosto, a Livorno, nell’ambito della prestigiosa rassegna Effetto Venezia, Gaber, Guccini: onestà e coraggio con Teresa Guccini e Paolo Dal Bon.

Gli incontri sono tutti ad ingresso libero, in caso di pioggia le serate di Camaiore saranno riprogrammate al Teatro dell’Olivo.

Radio Italia è la radio ufficiale del Festival Gaber.

Per info www.giorgiogaber.it

È possibile prenotare i biglietti per lo spettacolo Nel nome del padre. Storia di un figlio di… di e con Marco Morandi mandando una mail a cultura@comune.camaiore.lu.it o telefonando allo 0584/986610 (massimo due biglietti per richiesta).