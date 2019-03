Fica Tudo Bem, la canzone cult di Silva & Anitta che fa il giro del mondo

Anitta e Silva intitolato Fica Tudo Bem (andrà tutto bene) è un brando contenuto in “Brasileiro”, quinto album in studio del cantautore, e produttore brasiliano Lúcio Silva de Souza, pubblicato nei mesi scorsi.

Silva e la bella cantante, attrice e ballerina brasiliana Larissa de Macedo Machado, in arte Anitta, hanno creato questo motivetto orecchiabile accompagnato dal video ufficiale un po' in stile cartoon che potete vedere qui sotto.

[Strofa 1: Anitta]

Se torni da lei

Cerca di non pentirti

Non sarà facile amare qualcuno

Senza volerlo

[Strofa 2: Silva]

Meglio che ne valga la pena

Ed è molto meglio conoscersi

Nelle faccende d’amore è opportuno

Correre rischi

[Ritornello: Silva & Anitta]

E andrà tutto bene

Andrà, andrà, andrà tutto bene

Andrà tutto bene

Andrà, andrà, andrà tutto bene

[Strofa 3: Silva]

Forse non saprò tutto

A volte è meglio non sapere

Ma una cosa la so

Nessuno te lo dirà (dillo)

[Strofa 4: Anitta]

Amico, ama profondamente qualcuno

È una cosa seria da volere

Prenditi cura di chi ti vuole

E prenditi cura di te (prenditi cura di te)

[Ritornello: Silva & Anitta]

Che andrà tutto bene

Andrà, andrà, andrà tutto bene

Andrà tutto bene

Andrà, andrà, andrà tutto bene