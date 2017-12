Finale X Factor: su Sisal Matchpoint favoriti i Maneskin, saranno i vincitori? Il successo del gruppo di Manuel Agnelli è quotato a 1.35.

È arrivato il momento decisivo per i quattro artisti rimasti in gara ad X Factor: Maneskin, Lorenzo Licitra, Enrico Nigiotti e Samuel Storm si sfideranno per l’ultima volta sul palco del Mediolanum Forum, per conquistare la vittoria dell’undicesima edizione del talent musicale. I favoriti dal pronostico di Sisal Matchpoint sono ancora i Maneskin, veri animali da palcoscenico: i quattro giovanissimi romani hanno scalato posizioni di puntata in puntata, fino a portarsi a un popolare 1.35 che li candida a principali favoriti al trionfo. Anche la maggioranza degli scommettitori crede nel Gruppo, il 42% ha infatti puntato sul loro successo.

Finale X Factor: su Sisal Matchpoint favoriti i Maneskin, saranno i vincitori? Tra i due concorrenti di Mara Maionchi, Enrico Nigiotti sembra favorito rispetto a Lorenzo Licitra. Samuel Storm dato in ultima posizione.

Maneskin a parte, c’è fermento nelle quote su chi potrebbe insidiarli. Nelle ultime ore infatti, Enrico Nigiotti è passato in vantaggio su Lorenzo Licitra. L’inedito del livornese, “L’amore è”, sta ottenendo uno straordinario successo e il cantante della squadra di Mara Maionchi è sceso a quota 4 da 6.50 della scorsa settimana; mentre Licitra, da 5, è balzato a 7. Sul tabellone Matchpoint si può puntare anche sul singolo duello tra i due: nel Testa a testa conduce Nigiotti a 1.70, contro il 2 del siciliano. Samuel Storm si piazza in ultima posizione, almeno secondo i bookie, per la sua vittoria si sale infatti a quota 15.

Finale X Factor: su Sisal Matchpoint favoriti i Maneskin, saranno i vincitori? Le quote dei tre giudici rimasti in gara vedono in testa Manuel Agnelli, seguito da Mara Maionchi e Fedez.

Le quote dei giudici riflettono ovviamente quelle degli artisti in gara. Ecco allora che la vittoria è una questione tra Manuel Agnelli, favorito a 1.35, e Mara Maionchi, che insegue a 2.45. Poche chance invece per Fedez, vincente a 16 volte la posta. Gli scommettitori però si schierano con la Maionchi: il 36% ha puntato sulla sua vittoria, mentre su Agnelli solo il 15%.

Finale X Factor: su Sisal Matchpoint favoriti i Maneskin, saranno i vincitori? Le scommesse sugli ascolti dell'ultima puntata dello show.

Giunto all’edizione numero 11, X Factor ormai non è più una sorpresa e, anche quest’anno, si è rivelato un grande successo di pubblico facendo registrare più volte il boom di ascolti. Con Scommesse On Demand di Sisal Matchpoint si può puntare sugli ascolti della finale con l’Under/Over Share: la finale dell’anno scorso, con il 10.73% di share, è stata la più vista di sempre, ma i numeri dell’ultima puntata di questa edizione potrebbero essere persino migliori. I bookie però non si sbilanciano, sia l’Under che l’Over 10.99% di share sono infatti offerti a 1.85.