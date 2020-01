Spettacoli

Martedì, 7 gennaio 2020 - 13:06:00 Fiocco rosa in Rai: Eleonora Daniele incinta. L'annuncio in diretta di Francesco Fredella

Fiocco rosa in Rai: Eleonora Daniele incinta. L’annuncio in diretta “Sono incinta. La chiamerò Carlotta”: Eleonora Daniele in diretta su Rai1 annuncia che presto diventerà mamma. A giugno nascerà la sua prima figlia, che si chiamerà come sua nonna. Fiocco rosa a Storie italiane, il programma leader del daytime di Rai1. La Daniele, che a settembre scorso ha sposato il suo storico fidanzato Giulio Tassoni, ha deciso di condividere con il suo amato pubblico che da anni la segue con risultati sorprendenti in termini di ascolti e share.