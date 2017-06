Fiorello e Morandi, botta e risposta ironico sui social network

Fiorello e Gianni Morandi danno vita a un divertente botta e risposta sui social network sulla scia del successo di questa estate 2017 "Volare" con Fabio Rovazzi.



Fiorello a Morandi: "Basta fare l'eterno ragazzo"



"Ci hai rovinato, non ci fai passare una vecchiaia serena - ha scritto Fiorello a Morandi - Non so che mangi tu in campagna ma calmati Gianni! Devi fare come gli altri della tua età... tipo Carlo Conti. E' anziano e fa l'anziano".



Morandi a Fiorello: "E' tutta una finta... un app di Facebook"



Non si è fatta attendere la risposta di Morandi. In diretta dal suo divano, con tanto di copertina e borsa dell'acqua in testa risponde a Fiorello: "Ma no Fiore, è tutta una finta. E' un'applicazione di Facebook che mi fa sembrare giovane e sportivo. Ma guarda quante pillole devo prendere ogni giorno. Sono qui, davanti alla televisione...".