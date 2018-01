Food Network a gennaio: da Paul Hollywood ad Iron chef. I programmi



Il nuovo anno su Food Network – il canale di Scripps Networks Interactive al 33 del digitale terrestre – inizia con tante prime tv tutte da gustare.

Dall’8 gennaio, ogni lunedì alle 21.10, fa il suo ingresso sul canale il pasticciere più amato del Regno Unito: Paul Hollywood. Il protagonista diCity Bakes farà il possibile per scoprire ed assaggiare i piatti tipici di ogni città in giro per il mondo. E, in questa prima stagione, tra le sue tappe non mancherà l’Italia. Arriverà infatti a Napoli la patria della pizza, dove apprenderà anche la magia dei babà al rum e delle sfogliatelle multistrato. Accompagnato da una guida locale, il ristoratore Gennaro Contaldo, ci porterà tra i vicoli della città e lungo la costiera Amalfitana. Nella bellissima piazza di Amalfi, Paul cucinerà la sua versione della classica torta caprese al cioccolato, utilizzando mandorle tritate fresche per un sapore più intenso e limoni canditi della costiera per uno tocco Hollywoodiano. Dal capoluogo partenopeo volerà poi a New York, Parigi, San Pietroburgo e in tante altre località per assaggiare i dolci più particolari e per aggiungere il proprio tocco personale a ricette della tradizione. Figlio di un fornaio, Paul ha seguito le orme di famiglia, diventando fornaio per gli hotel più esclusivi di Londra e guadagnandosi la reputazione di innovatore e miglior panettiere del paese. Dal 2002 ha iniziato la sua carriera televisiva passando da The Great British Bake Off a Junior Bake Off e al più recente Paul Hollywood’s Bread.

In prima tv assoluta dall’11 gennaio ogni giovedì alle 21.10 va in onda Iron Chef: Il guanto della sfida. Sette degli chef più forti degli Stati Uniti si sfideranno sugli ingredienti più temuti al mondo. Alla fine, solo il migliore arriverà alla battaglia finale: sfidare 3 Iron Chef leggendari – Bobby Flay, Masaharu Morimoto e Michael Symon – in rapida successione. A presentare questo adrenalinico cooking show ci sarà il popolarissimo conduttore di Food Network US, Alton Brown che, dopo un inizio nel mondo del cinema, ha deciso di buttarsi sul food, formandosi al New England Culinary Institute in Vermont e diventando il volto di diversi show culinari come Good Eats, Feasting on Asphalt, Iron Chef America e Cutthroat Kitchen, oltre a scrivere numerosi libri di cucina. Ad arricchire la narrazione e a commentare ogni singolo episodio di Iron Chef: il guanto della sfida ci sarà uno dei volti più amati di Food Network: la chef Rosanna Marziale – già giudice di Chopped Italia – che, legata fortemente alla tradizione culinaria italiana, porterà il suo personalissimo e autorevole punto di vista all’interno dello show.