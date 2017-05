Food Network, ecco il nuovo canale con Roberta Capua, Gianmarco Tognazzi e...

Food Network, ecco il nuovo canale con Roberta Capua, Gianmarco Tognazzi



"Ho scoperto che in ogni famiglia, quando si cucinano le patate arrosto, non bastano mai!”, scherza Roberta Capua alla presentazione di Food Network, il nuovo canale di Scripps Networks Interactive al via dall’8 maggio sul canale 33 del digitale terrestre. La vincitrice di Celebrity Masterchef sarà uno dei volti della tv con "Italiani a tavola" (podotto da Stand By Me di Simona Ercolani), la prima produzione italiana by Food network che debutterà subito, proprio l'8 maggio alle 20,10. E a luglio spazio e Gianmarco Tognazzi con la versione italiana di Chopped, il talent show che porterà gli italiani verso nuove frontiere nella sperimentazione in cucina. “Mio padre Ugo era maestro in questo, mi fece mangiare un ippopotamo alla pizzaiola”, racconta lo stesso attore nel corso della presentazione. In giuria Philippe Leveille, Rosanna Marziale e Misha Sukyas.



Gianmarco Tognazzi





FOOD NETWORK, GLI OBIETTIVI



Food Network parte con l'obiettivo dello 0,5% di share in autunno. Il target? Le donne dai 25 ai 54 anni, con un focus sulle 35-54enni. Si pensa a una crescita che arriverà di settimane in settimana, d'altra parte stiamo parlando di una realtà che nel resto del mondo raggiunge già 150 milioni di telespettatori.



Phillip Luff



“Dalla nostra approfondita ricerca e dall’esperienza nel mercato, abbiamo appreso che c’è molto interesse per l’arrivo di Food Network in Italia e la nostra ambizione è quella di diventare una fonte autorevole e di inspirazione nel mercato italiano in grado di trasmettere la propria conoscenza ed esperienza e intrattenere gli spettatori con i propri contenuti e personaggi” ha dichiarato Phillip Luff, Managing Director, UK & EMEA, Scripps Networks Interactive.



FOOD NETWORK: FORMA E SHOW INTERNAZIONALI



Food Network offrirà un mix di format originali locali e show internazionali. Food Entertainment, Cooking competition, Food Lifestyle e Food Travel: una programmazione tutta da gustare 24 ore al giorno.



FOOD NETOWRK, ECCO I TITOLI DI PUNTA



Da maggio, tra i titoli di punta della library internazionale, Food Network proporrà per il filone Food Entertainment: A Tavola con Guy, un viaggio con Guy Fieri attraverso gli Stati Uniti alla ricerca dei migliori ristoranti, chioschi e tavole calde; Restaurant Impossible, con lo chef inglese Robert Irvine che aiuta i ristoranti in fallimento a ritornare business di successo; Spie al ristorante, dove la squadra di esperti investigatori guidata da Charles Stiles scende in campo per dare una mano ai proprietari di ristoranti messi nei guai da vari dipendenti inaffidabili e infine Ace of cakes, il programma con Duff Goldman che mostra la frenesia del lavoro in una pasticceria.

Kids Baking Championship



Tra gli show di Cooking Competition è prevista la programmazione di: Kids Baking Championship, un'emozionante competizione volta a scoprire chi sia il miglior piccolo pasticcere in circolazione con i conduttori Valerie Bertinelli e Duff Goldman; Food Network Star Kids il programma con Tia Mowry e Donal Skeehan in cui giovani chef si contendono il titolo di Food Network Star Kid; e Chopped US il talent show culinario in cui quattro chef si sfidano nel mixare una serie di ingredienti improbabili in uno straordinario menù da tre portate, giudicato da tre chef professionisti.

Pioneer Woman Donna di Frontiera





Per il genere Food Lifestyle: Pioneer Woman – Donna di Frontiera è il mix perfetto di ricette e divertimento in famiglia grazie ai consigli culinari di Ree Drummond; Extra Vergine, l’attrice Debi Mazar e il suo marito italiano, Gabriele Corcos, condividono la loro passione per il cibo toscano e l’amore che li lega; I segreti della nonna, Mo Rocca viaggia per gli Stati Uniti per scoprire i segreti delle cuoche più sagge del paese.

Per gli show Food Travel Ching: Asia a Tavola, in cui Ching He-Huang vola in Asia per scoprire la Cina, Hong Kong, Macau, Taiwan e il Giappone e per incontrare i migliori chef locali; e Follow Donal, in cui Donal Skehan cercherà colleghi food blogger nei paesi di tutta Europa, che avranno solo 48 ore per fargli scoprire gemme nascoste.

Food Newtork punta inoltre sulle produzioni originali locali. La prima produzione tricolore è Italiani a Tavola in onda dall’8 maggio alle 20.10. Il programma porta lo spettatore nel luogo più sacro e intimo della famiglia italiana: la sala da pranzo. Attraverso le tipiche dinamiche domestiche di alcune famiglie italiane – proventi da tutta la Penisola – si scopriranno le peculiarità e le differenze di questo importante momento conviviale. A condurre il viaggio tra le tavole dei protagonisti la voce narrante di Roberta Capua.

A tavola con Guy



A luglio poi è in programma la versione italiana di Chopped, che vedrà una giuria composta da Philippe Leveillé, Rosanna Marziale e Misha Sukyas. A tenere le fila della gara Gianmarco Tognazzi.

Food Network è interamente dedicato al cibo e pensato per intrattenere tutti coloro che condividono questa passione attraverso molteplici piattaforme. Per accompagnare l’offerta on-air, Food Network lancerà un sito web, www.foodnetwork.it, che raccoglierà più di 2.500 ricette, 50 video e poi ancora consigli e segreti.

Il tutto affiancato da una presenza sui social quali Facebook, Instagram e You Tube, dove saranno disponibili clip esclusive e dietro le quinte.

Scripps Networks ha scelto Viacom International Media Networks Pubblicità & Brand Solutions per rappresentare Food Network per la raccolta pubblicitaria sia per il canale che per il sito web.