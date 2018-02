Food Network, Giada De Laurentiis e Roberta Capua protagoniste a febbraio

A febbraio Food Network – il canale di Scripps Networks Interactive al 33 del digitale terrestre – non smette di stupire con nuovi programmi in prima tv.

Doppio appuntamento dal 6 febbraio – ogni martedì e mercoledì alle 21.10 – con il cabarettista e grande appassionato di cucina Josh Danny protagonista del nuovo format in prima tv assoluta Ginormous Food. Con lui vivremo un’avventura culinaria letteralmente gigantesca, alla scoperta di piatti talmente enormi da non entrare neanche in macchina. Partendo da Filadelfia, la sua città natale, dove ci farà scoprire un ghiottissimo superpanino di 4 Kg, si dirigerà a Baltimora, dove lo aspetta la pizza più grande dello Stato e a Pittsburgh, conosciuta anche come la patria del Six Pack, un lungo panino ripieno di mezza dozzina di polpette.

A febbraio torna anche la grande chef-star Giada De Laurentiis con il programma in prima tv Da Giada. Un doppio appuntamento, ogni sabato e domenica dal 17 febbraio alle 9.20, in cui ci mostrerà come organizzare feste ed eventi culinari. Dai cocktail party per gli amici a base di ostriche, caviale e tante bollicine, al pigiama party per la figlia Jade e i suoi amici, con granita all’uva bianca e pizzette dolci.

Dal 19 febbraio – ogni lunedì alle 21.10 – i telespettatori di Food Network potranno gustare i nuovi episodi di Italiani a Tavola, la serie che entra nelle vere sale da pranzo delle case di tutta la Penisola. In ogni episodio si alterneranno tre famiglie che ci faranno conoscere le diverse tradizioni culinarie, da nord a sud, e le complesse dinamiche familiari. Ad intervallare il racconto diretto dei protagonisti e a commentare la migliore ricetta di ogni famiglia ci sarà Roberta Capua. A lei il compito di guida in questo divertente viaggio social-culinario: con tono leggero e informale i suoi interventi video aiuteranno a scoprire come sono gli “Italiani a Tavola”.

E, ancora, altra grande novità di questo mese sarà The Great Food Truck Race, condotto da Tyler Florence. Dal 22 febbraio ogni giovedì alle 21.10 sette squadre di chioschi itineranti gareggeranno per portarsi a casa un premio finale di 50.000 dollari. Con un budget limitato dovranno riuscire a sviluppare le migliori strategie per vendere al meglio i loro piatti. E le sorprese e le insidie della gara non finiscono qui. Infatti, per complicare ulteriormente le cose, le squadre dovranno affrontare una serie di tappe per ciascuna delle quali sarà prevista una particolare sfida che metterà in difficoltà anche lo chef più esperto. Davvero una competizione dalla posta in gioco altissima, che richiederà grandi capacità strategiche e tecniche.

Dal 19 Febbraio dal lunedi al venerdi alle 15:10 – non mancheranno anche i nuovi episodi di Pioneer Woman – Donna di frontiera con l’irriverente ragazza di cittàRee Drummond, pluri-premiata blogger e autrice di best-seller di cucina che condivide la sua personalissima cucina casalinga con suo marito allevatore e una banda di adorabili bambini. Oltre alle nuove serie di Farm Kings, dal lunedì al venerdì dal 5 febbraio alle 16.00: la squadra di fratelli muscolosi che – insieme alla mamma Lisa – porta avanti con passione la fattoria di famiglia. Seguiremo la loro routine quotidiana: dalla attività nei campi che inizia all’alba, alla supervisione della produzione, fino alla vendita dei prodotti. Passando per il racconto delle tante storie personali e degli intrecci con altre incredibili persone che ruotano attorno alla fattoria.