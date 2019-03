Formula 1 Gp d'Australia e Superbike in Thailandia: tutto su TV8. Gli orari

Saranno più di 13 le ore di programmazione che TV8 dedicherà complessivamente ai motori nel prossimo weekend: sabato 16 marzo, dalle 9.45 alle ore 15.30, domenica 17 marzo, dalle 8.45 alle ore 16.30. Una vera e propria non stop a tutto gas, con contenuti dedicati, tra il Gran Premio Rolex d’Australia di Formula 1, che inaugura il Mondiale, in differita su TV8, e il Round Pirelli della Thailandia, seconda tappa della World SBK, in diretta e in chiaro per tutti.

Si parte sabato 16 marzo, alle ore 9.45, con il pre-gara della Race-1 della World SBK, in diretta alle ore 10.00. A seguire, alle ore 12.45, dal Chang International Circuit, in Buriram, in Thailandia, la linea passa al Melbourne Circuit, in Australia, dove sono in programma le qualifiche, che designano la griglia di partenza del primo GP stagionale, in differita alle ore 14.00. Alle ore 12.45, l’appuntamento è invece con la sintesi dei test invernali che si sono svolti a Barcellona

Domenica 17 marzo, i motori rombano già alle ore 8.45 con il pre-gara della Gara-Sprint della World SBK, in onda alle ore 9.00 (Gara-2 in diretta alle ore 10.00). Dalle 2 si passa poi alle 4 ruote per il primo atteso Gran Premio della stagione, al via in differita alle ore 14.00. In più, da non perdere, alle ore 11.00, “F1 Ferrari Season 2018”, lo speciale in 1ª TV, lanciato da Carlo Vanzini, la voce della Formula 1 su Sky Sport, che ripercorre la stagione 2018 del Cavallino Rampante, promettente in avvio ma deludente alla fine. E a seguire, alle ore 12.15, “Futured”, lo speciale dedicato a Charles Leclerc, in cui il nuovo pilota della Ferrari, che quest’anno si affianca al confermato Sebastian Vettel, si racconta senza riserve a Carlo Vanzini.

Da Marco Melandri su Yamaha a Sebastian Vettel e Charles Leclerc su Ferrari, passando per la Ducati, il tifo tricolore si infiamma in Asia come in Australia, tenendo incollati gli appassionati di motori su TV8 per più di 13 ore.