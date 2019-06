Forte dei Marmi, il Premio di Satira Politica diventa anche Festival

Makkox e Luca Bottura, Elio e Rocco Tanica, ma anche Ascanio Celestini e Stefano Massini. Sono solo alcuni dei nomi che parteciperanno alla 47 esima edizione del Premio di Satira politica, che da quest’anno diventa anche un Festival. Tra i giurati Serena Dandini, Lilli Gruber e Beppe Cottafavi. Da quasi mezzo secolo scrittori, giornalisti, disegnatori, comici da Achille Campanile a Ficarra e Picone, da Cesare Zavattini a Roberto Benigni, da Zerocalcare a Leonardo Sciascia, da Liza Donnelly a Indro Montanelli, e ancora Fiorello, Dario Fo, Corrado Guzzanti, Virginia Raffaele, Enzo Biagi, Mikhail Zlatkovsky, Le Canard Enchaîné, hanno contribuito, con la loro presenza, ad uno dei più importanti premi internazionali dedicati alla satira e critica politica. Ad aprire il festival, diretto da Beppe Cottafavi, in piazza Piazza Garibaldi il 9 luglio alle ore 19.00, ci saranno Claudio Giunta e Marco Santagata, (professori di Letteratura italiana della Normale di Pisa), lo scrittore fortemarmino Fabio Genovesi e Ascanio Celestini con le sue barzellette. A chiuderlo, sabato 13 luglio a Villa Bertelli, la cerimonia presentata da Serena Dandini, con l’assegnazione del 47simo Premio Internazionale di Satira Politica di Forte dei Marmi, raffigurato dal Satiro caricaturato, realizzato appositamente dalla matita di Altan. Il programma del festival prevede cinque giorni intensi. Protagonista indiscussa degli eventi sarà la satira politica a partire dalla Lectio Magistralis di Filippo Ceccarelli, giornalista e scrittore, vincitore del Premio Satira nel 2010, che racconterà “Il potere in Italia da De Gasperi a questi qua fino a Mark Caltagirone” (mercoledì 10 luglio ore 19.00 – Piazza Garibaldi). Alle 21.00 il doppio show con Pinuccio, voce dei disagi italiani per Striscia La Notizia, e Le Coliche, pungente e ironico duo romano che spopola sul web. Giovedì 11 luglio il cielo di Forte dei Marmi sarà illuminato da uno spettacolo pirotecnico interamente consacrato alla satira e all'umorismo, ideato e curato dallo scrittore Guido Conti: un viaggio tra gli scrittori che hanno fatto la storia di una letteratura a torto considerata minore, per raccontare un secolo tragico, ma soprattutto ricco di satira, dove lo sberleffo è una medicina contro i mali del mondo. In serata, alle 21.00 a Villa Bertelli, saranno Makkox e Luca Bottura a raccontare Un anno bellissimo. Ancora un doppio appuntamento, venerdì 11, Stefano Massini porterà il pubblico tra Favole, animali e il senso della politica, per poi spostarsi nel parco di Villa Bertelli ad ascoltare il “concerto satirico” di Rocco Tanica e Elio. La prima edizione del Festival si chiuderà con la Serata Finale Premio Internazionale di Satira Politica, presentata dalla capofila della giuria di questa edizione, Serena Dandini che proclamerà i vincitori di tutte le categorie in gara. Ed è una giuria “eccellente” quella scelta quest’anno per giudicare gli artisti che, dalla carta stampata al teatro, dall’arte al cinema, dalla musica al web hanno interpretato l’attualità in maniera dissacrante e irriverente. Oltre a Serena Dandini e Lilli Gruber, infatti, la giuria vanta nomi del calibro di Andrea Zalone, il noto corazziere e tra i migliori autori di satira italiani, Stefano Andreoli, l’inventore di Spinoza.it, Pasquale Chessa, ex vicedirettore di Panorama, scrittore e autore della discussa intervista a Renzo De Felice, Rosso e Nero, Fabio Genovesi, vincitore della seconda edizione del Premio Strega Giovani con il romanzo Chi manda le onde, Beppe Cottafavi, direttore del Festival, inventore e direttore di “Comix” per i fratelli Panini di Modena, ha scritto Il piccolo libro degli insulti e per gli studenti Che scuola del cactus!, il primo libro di scuola fatto solo di barzellette, pubblicati da Mondadori, e il Sindaco di Forte dei Marmi Bruno Murzi. E c’è già un primo vincitore: è Giacomo Papi, autore del libro Il censimento dei radical chic edito da Feltrinelli, che si è aggiudicato il Premio Internazionale di Satira Politica Bper Banca 2019 per la Sezione Letteratura. Tra i principali sostenitori del festival c’è BPER Banca che stimola - come spiega Eugenio Tangerini, responsabile della Relazioni Esterne - la lettura e la riflessione specialmente tra i giovani, come strumenti indispensabili alla comprensione della realtà. Da questo anno accanto al Festival anche Audible Italia, che per bocca del suo Country Manager Marco Azzani definisce il festival un appuntamento che da anni ci porta a riflettere umoristicamente su quelli che sono fra i temi più importanti e sentiti della cultura italiana.

PROGRAMMA

MARTEDÌ 9 LUGLIO

ore 19.00 – Piazza Garibaldi

Inaugurazione

LA STORIA LETTERARIA DEL PREMIO

Foto e video show con il racconto di Beppe Cottafavi, direttore del Festival, Claudio Giunta e Marco Santagata, (professori di Letteratura italiana della Normale di Pisa)

Interviene lo scrittore Fabio Genovesi

ore 21.00 – Villa Bertelli

STORIE COMICHE FERROVIARIE, UNO STUDIO DI BARZELLETTE

Con Ascanio Celestini

MERCOLEDÌ 10 LUGLIO

ore 19.00 – Piazza Garibaldi

IL POTERE IN ITALIA DA DE GASPERI A QUESTI QUA FINO A MARK CALTAGIRONE

Lectio Magistralis di Filippo Ceccarelli

ore 21.00 – Villa Bertelli

DOPPIO SHOW

L’ITALIA CHIAMÓ MA ERA OCCUPATO

Con Pinuccio

LE COLICHE SHOW

I fratelli Marx del web italiano

GIOVEDÌ 11 LUGLIO

ore 19.00 – Piazza Garibaldi

BRAVO BREVISSIMO

Guido Conti con Diana Manea e Marco Remondini

ore 21.00 - Villa Bertelli

UN ANNO BELLISSIMO

Dialogo con MAKKOX eLUCA BOTTURA

VENERDÌ 12 LUGLIO

0re 19.00 - Piazza Garibaldi

FAVOLE, ANIMALI E IL SENSO DELLA POLITICA

Reading di Stefano Massini

Ore 21.00 - Villa Bertelli

ELIO E ROCCO TANICA

Satira e Musica

SABATO 13 LUGLIO

ore 21.00 - Villa Bertelli

SERATA FINALE PREMIO INTERNAZIONALE DI SATIRA POLITICA

Conduce la serata Serena Dandini