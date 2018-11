Fox Circus a Milano: Malika Ayane, Diletta Leotta e... Le star presenti

Dal 30 novembre al 2 dicembre a Milano arriva il FOX CIRCUS, il grande evento organizzato da Fox Networks Group Italy che per 3 giorni regalerà ai suoi fan l’esperienza di vivere e toccare con mano il mondo delle grandi serie TV in onda sui canali Fox in esclusiva su Sky.

L’evento – a ingresso gratuito - si svolgerà presso gli spazi dell’hub creativo BASE (progetto di contaminazione culturale tra arti, imprese, tecnologia e innovazione sociale) che per l’occasione sarà trasformato in un vero e proprio “circo” con 52 ore di intrattenimento non-stop: un percorso esperienziale di oltre 3500 metri quadri aperto 24 ore su 24 che farà vivere al pubblico in modo totalmente inedito alcune delle serie più amate del mondo Fox.

LE PREMIERE, LE MARATONE

Durante i 3 giorni del Fox Circus molti gli appuntamenti da non perdere tra maratone e première di serie TV tra cui l’attesissimo spin-off delle serie cult Sons of Anarchy, Mayans M.C che sarà presentato in anteprima sabato 1 dicembre dal protagonista J.D. Pardo, e l’anteprima mondiale, domenica 2 dicembre, della puntata pilota di The Passage, il drama tratto dall'omonima trilogia fanta-horror di Justin Cronin, prodotto da Ridley Scott.

E ancora, sempre domenica 2 dicembre, la proiezione speciale della nuovissima serie Grand Hotel prodotta da Eva Longoria che celebra il ritorno del drama multietnico con sfumature da soap; e ancora l’attesissima Butterfly, serie creata dal premio BAFTA Tony Marchant che racconta la toccante storia di un bambino transgender.

Le due serie più iconiche e amate dell’universo Fox – Grey’s Anatomy e The Walking Dead - saranno oggetto di due maratone in notturna, rispettivamente venerdì 30 novembre e sabato 1 dicembre da mezzanotte alle otto di mattina.

I PANEL, LE MASTERCLASS E GLI OSPITI

Dalla TV al cinema, dal mondo della musica a quello del fumetto, passando per le star più seguite del web, tanti gli ospiti del Fox Circus che verranno a raccontare dal vivo la loro passione per la serialità televisiva.

Il ricco calendario di incontri si apre venerdì 30 novembre con il panel inaugurale dal titolo The Golden age of Tv series che Fortunato Cerlino - l’attore simbolo di Gomorra e tra i protagonisti di Romolo+Giuly – insieme a Aldo Grasso, Mariarosa Mancuso, Alessandro Saba di Fox, Sonia Rovai di Sky Italia, Lorenzo Gangarosasa di Wildiside,

A seguire si parlerà del ruolo centrale della musica nelle serie tv con la cantautrice Malika Ayane, il rapper e cantautore Ghemon, la conduttrice di StraFactor Daniela Collu, i Mokadelic - gruppo che ha composto tra le altre le musiche originali di Gomorra – e Massimiliano Montefusco General Manager di RDS. A moderare sarà Luca Dondoni, giornalista e speaker radiofonico.

L’amore sarà al centro del panel che ospiterà la conduttrice Diletta Leotta, l’attore Alessandro Roja e le scrittrici Irene Cao e Stefania Carini. A moderare l’incontro Petra Loreggian, speaker di RDS.

Tante le personalità che, sabato 1 dicembre, racconteranno il loro rapporto con le serie TV: i due creator di Youtube Sofia Viscardi e Gugliemo Scilla sveleranno a alla giornalista Chiara Maffioletti l’origine della loro passione per le serie tv che fanno piangere assieme all’attrice Ivana Lotito (Azzurra, moglie di Genny Savastano in Gomorra) e allo psicologo-psicoterapeuta Gianluca Franciosi;.

Il giovanissimo attore Ludovico Girardello e Federica Cacciola (Martina Dell’Ombra), parleranno di supereroi col giornaliusta Gianmaria Tammaro insieme al regista Marco Manetti dei Manetti Bros e Marco Lupoi di Panini Comics.

Di immaginario pop contemporaneo discuteranno il creator di Youtube e regista Claudio di Biagio, le due giovani leve del cinema italiano Matilda De Angelis e Simone Liberati e il cartoonist Ratigher. A moderare sarà Renzo Di Falco, speaker di RDS.

Non poteva mancare il genere “crime” con un incontro moderato dal criminologo Massimo Picozzi insieme all’attore Marco Giallini, lo scrittore Maurizio de Giovanni e il critico televisivo Antonio Dipollina.

E ancora i due grandi appassionati di serie tv Tommaso Paradiso, frontman dei The Giornalisti e la Iena e conduttore di DanceDanceDance Nicolò De Devitiis, ci guideranno nel mitico mondo dei biker californiani nel panel dedicato a Sons of Anarchy e a Mayans M.C dove interverrà anche l’attore protagonista della serie J.D Pardo.

Non potevano mancare i protagonisti di Romolo+Giuly. La guerra mondiale italiana, la comedy di cui si è appena conclusa la prima stagione su Fox. Introdotti da Giuseppe Cruciani, i membri del cast (Giorgio Mastrota, Alessandro D’Ambrosi, Beatrice Arnera, Lidia Vitale, Federico Pacifici, Le Coliche), ripercorreranno, domenica 2 dicembre, i momenti salienti e le polemiche che hanno accompagnato la serie cult di Fox sull’eterno scontro tra Roma Sud e Roma Nord.

Vampiri, lupi mannari, zombie e fantasmi saranno protagonisti di un incontro con Massimo Polidoro del CICAP, Vincenzo Maisto (Il Signor Distruggere), Alfredo Castelli (autore di Martin Mystère) e la conduttrice Andrea Delogu. A moderare la giornalista Marina Pierri.

Spazio anche al rapporto tra moda e serie tv in incontro moderato da Raffaella Case di ROAR Studio a cui prenderanno parte Diana Murek, direttore dell’Istituto Marangoni, Alessandro Biasi, di A-Lab, la stylist Ramona Tabita, il fashion editor di Amica Manuel Campagna, la make up artist Alessandra Angeli e il fotografo di moda Settimio Benedusi.

Previste anche MASTERCLASS professionali tenute da professionisti di Fox rivolte agli studenti per scoprire il dietro le quinte del mondo dell’intrattenimento in tv.

LE ESPERIENZE E LE ATTRAZIONI

Cuore pulsante del Fox Circus sarà il percorso esperienziale allestito lungo 3.500 metri quadri che farà entrare il pubblico in un unico grande live show. Esperienze interattive e attrazioni in live action daranno la possibilità di calarsi nell’universo delle serie TV targate FOX: ci si potrà trovare nel mezzo di un attacco zombie come in The Walking Dead e poi passare nell’ospedale più famoso della tv insieme ai protagonisti di Grey’s Anatomy e trovarsi, infine, tutti insieme a guardare la tv nel salotto di casa Simpson.

Da non perdere anche Casa Fox l'area in cui trovano spazio due escape room dedicate ad altrettante serie TV in onda sui canali FOX: 9-1-1 e The Passage; ed il Basement, un percorso sotterraneo da brividi dedicato ad una delle serie tv più iconiche di FOX: American Horror Story. Un tunnel dell’orrore che attraverserà tutte le stagioni della serie horror firmata da Ryan Murphy (attrazione vietata ai minori di 14 anni).

Gli zombie saranno protagonisti anche sabato notte con Dead Inside, il Larp ufficiale di Fox Circus, ovvero i lgioco di ruolo live che permetterà ai tutti i fan della serie The Walking Dead, e più in generale agli appassionati dei grandi classici sui morti viventi, di partecipate al più grande role playing del genere per vivere in prima persona l’esperienza di una vera e propria apocalisse zombie.

E ancora nel Cortile esterno del Base si avrà l’opportunità di vestire i panni del mitico protagonista di Magnum PI e salire a bordo della sua fiammeggiante Ferrari o correre lungo le highway californiane a bordo di una splendida Harley Davidson come i protagonisti di Mayans M.C.

Sarà anche presente un’area ristoro, dove saranno serviti menu a tema e non mancherà una zona dedicata ai più piccoli. Un’Area Arcade ospiterà i “giochi da bar” a tema come quelli dei Simpson o il bowling e il punchingball dedicati a The Walking Dead.

LE ESIBIZIONI MUSICALI

Il FoxCircus ospiterà tutte le sere nella Fox Arena concerti e dj set fino a tarda notte. A dare il via alle serate, venerdì 30 novembre, sarà Claudia Nahum in arte Baby K, cantante e rapper doppio disco di platino, con uno showcase dei suoi più grandi successi. A seguire Dj Set firmato Discoradio Party.

Sabato 1 dicembre ad animare il dancefloor del Fox Circus saranno le sonorità del dj internazionale Anthony Naples in collaborazione con Le Cannibale.

Confermata per domenica 2 dicembre l’esibizione dei VIITO, la band rivelazione del momento da milioni di stream su Spotify, composta dai coinquilini fuori sede Giuseppe Zingaro e Vito Dell'Erba, attualmente in tour con album Troppoforte.

I PARTNER

Con il patrocinio del Comune di Milano, il Fox Circus vanta diversi partner.

Radio Partner dell’evento è Rds 100% Grandi Successi, Canon è Digital Imaging Partner, Citroën C3 Aircross, il nuovo compact SUV di Citroën, sarà la Kissing Car del Fox Circus e IVS Italia è l’Official Break dell’evento.

L’ingresso al Fox Circus è gratuito e libero fino ad esaurimento posti.