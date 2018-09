Fox Circus sbarca a Milano: 52 ore di intrattenimento non-stop

Dal 30 novembre al 2 dicembre Milano arriva il FOX CIRCUS, il grande evento organizzato da Fox Networks Group Italy che per tre giorni regalerà ai suoi fan, l’esperienza di vivere e toccare con mano il mondo delle grandi serie tv di Fox.

Esperienze immersive e interattive, incontri, panel a tema con ospiti italiani e internazionali, première e maratone delle serie tv più amate, ma anche concerti e dj set senza dimenticare le attività pensate per i più piccini.

L’evento si svolgerà presso lo spazio THE BASE di Milano, Via Bergognone, 34, che per l’occasione sarà trasformato in un vero e proprio “circo” con 52 ore di intrattenimento non-stop: un percorso esperienziale di oltre 3500 metri quadri aperto 24 ore su 24 che farà vivere al pubblico in modo totalmente inedito alcune delle serie più amate come The Walking Dead e Grey’s Anatomy, passando – tra le altre - per American Horror Story e naturalmente I Simpson.