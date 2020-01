Francesca Cipriani contro Barbara Alberti: è scontro

Adesso lo scontro si fa duro. Francesca Cipriani contro Barbara Alberti. L’ex Pupa, oggi conduttrice di successo di quel programma, sgancia la bomba contro la Alberti. E dice, in diretta ad RTL102.5 Viaradio Autostrade per l’Italia: “Mi hai offeso, da un’intellettuale come lei non l’avrei immaginato...”.

Il riferimento è ad un episodio avvenuto alcuni anni fa tra la Cipriani e la Alberti. Tutto, però, viene a galla, dopo lo scivolone di ieri sera della scrittrice che ha fatto una sottile battuta contro la Caruso dicendo: “Non la toccherei nemmeno con una forchetta”.

Tra le due donne, come raccontato, c’è una vecchia ruggine. Che non è mai andata via. Anzi, tutto sembra che sia aumentato. “Quando è entrata nella casa la Caruso forse ha pensato che fossi io. Mi ha scambiata per lei. Ha esagerato con quella frase della forchetta”, racconta in diretta radio la Cipriani.

Che riavvolge il nastro e dice: “Da Chiambretti mi aveva attaccato duramente. Non lo dimentico. Da un’intellettuale di questo calibro non avrei mai immaginato un’offesa simile”. Che scontro sia.