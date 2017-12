Francesco Gabbani, ecco tutti i suoi record del 2017

Dicembre è tempo di classifiche che ripercorrono quanto successo nell'arco dell'anno che sta per finire. Abbiamo anche noi raccolto tutti i record e i successi di Francesco Gabbani di questo 2017 straordinario.

L’11 febbraio 2017 Francesco Gabbani vince la 67° edizione del Festival di Sanremo con “ Occidentali’s Karma ” e, per la prima volta nella storia del Festival, un artista vince consecutivamente prima tra le Nuove proposte e poi tra i Big.

Il 14 febbraio 2017 il video di “Occidentali’s Karma” totalizza 4.353.802 visualizzazioni confermandosi il primo video di un artista italiano più visto in un solo giorno in assoluto. È la canzone con il video più visto nella storia dell’Eurovision.

Occidentali’s Karma è il brano che, in una settimana, ha fatto registrare il numero più alto di streaming (2.472.000) ed è entrato al numero 1 delle classifiche dei singoli con il maggior numero di streaming+download (47.175).

"Magellano", il disco che contiene “Occidentali's Karma”, esce il 28 aprile per BMG Rights management (Italy) ed entra direttamente al primo posto della classifica di vendite.

Il 5 maggio il secondo singolo " Tra le granite e le granate " supera un milione di visualizzazioni in 24 ore.

L'edizione internazionale "Magellan" esce il 12 maggio in Europa ed entra nella classifica iTunes in 13 paesi.

Gabbani si classifica sesto alla 62° edizione dell'Eurovision Song Contest e vince il premio della sala stampa. La finale, trasmessa in diretta su Rai1, è stata seguito da quasi 15,1 milioni di spettatori e il massimo picco di ascolto si è registrato durante la sua esibizione.

Il 19 giugno parte, dal Teatro Romano di Verona, il nuovo tour ufficiale, organizzato da International Music and Arts, che conta 44 date sold out e 140.000 spettatori

Il 19 settembre, all’Arena di Verona durante l’evento "RTL 102.5 Power Hits Estate 2017, ‘Tra le granite e le granate’viene incoronato come il brano più trasmesso dalle radio italiane durante l'estate 2017.

Nel 2017 Gabbani colleziona ben 8 dischi di platino: cinque per “Occidentali's Karma”, due per “Tra le granite e le granate” ed uno per l'album “Magellano”.

Il 6 dicembre YouTubeRewind2017, la classifica di fine anno di YouTube, incorona "Occidentali’s Karma" come il video italiano più visto nel 2017 e il video italiano più veloce di sempre a raggiungere 100 milioni di visualizzazioni dopo la performance sul palco del Festival di Sanremo a febbraio scorso.

Il 13 dicembre Google pubblica l'elenco delle domande che gli italiani hanno rivolto al motore di ricerca. Occidentali’s Karma è la settima parola più cercata nei trend di google.

Secondo un’analisi approfondita dei dati della classifica Airplay 2017 Radio elaborata da EarOne, Francesco Gabbani risulta essere l'artista più suonato dalle radio italiane considerando le uscite di singoli nazionali e internazionali nel corso di quest’anno. Questo risultato è stato ottenuto grazie alla somma dei punteggi dei 4 singoli usciti nel 2017: “Occidentali’s Karma”, “Tra le granite e le granate”, “Pachidermi e pappagalli" e il nuovo “La mia versione dei ricordi".

Si evince inoltre che, dal Festival di Sanremo ad oggi, per 44 settimane consecutive, c'è sempre stato almeno un brano di Gabbani in Top 50. Gabbani ha inoltre ottenute 8 prime posizioni (4 per “Occidentali's Karma” e 4 per “Tra le granite e le granate”) ed è, allo stato attuale, il record dell'anno come artista.

“Occidentali's Karma” è al terzo posto (dietro a “Despacito” di Luis Fonsi ed Ed Sheeran) della classifica dei Top brani del 2017 su iTunes/Apple Music.

Prima di fermarsi e di iniziare a pensare a progetti futuri, Francesco Gabbani terrà un concerto speciale il 20 gennaio al Mandela Forum di Firenze e si esibirà, per la prima volta, in un palazzetto. I biglietti del concerto, organizzato da International Music and Arts, sono disponibili in prevendita sui circuiti www.ticketone.it e www.boxol.it.

RDS sarà media partner dell'evento.