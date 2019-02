Sanremo, Francesco Renga: "Gli uomini hanno voci più belle". Polemica sessismo

Polemica sulla voce delle donne. Ieri notte, Francesco Renga, ospite del 'Dopofestival', ha citato, parlando del numero ridotto di cantanti donne a Sanremo 2019 (6 su 24, anzi su 27 contando i duetti) ha detto che "la voce maschile è più armoniosa e bella, quelle femminili belle, aggraziate e giuste sono meno di quelle maschili". Un'affermazione che ha imbarazzato Claudio Baglioni ("Potete dissociarvi da questo commento"), ospite anche lui del 'Dopofestival' e che ha scatenato reazioni polemiche sui social, dove in tanti lo accusano di sessismo.

Sanremo: Renga, non strumentalizzare parole per accusarmi sessismo

"Ieri nel cercare di esprimere un concetto tecnico mi sono incartato e ho finito per dire una cosa sbagliata. Capita. E me ne scuso. Tengo solo a sottolineare che le donne sono il centro della mia vita e accusarmi di sessismo significa strumentalizzare un'opinione", ha dichiarato oggi Francesco Renga in merito alle critiche sui social nei suoi confronti innescate dalle sue parole al Dopofestival. "Capisco che la polemica e' il sale dei dibattiti - aggiunge l'artista in gara al Festival - e mi dispiace di averla incendiata esprimendo male un pensiero. Se dico che per una questione di frequenze una voce femminile sia piu' rara e per questo anche piu' preziosa, accetto che ci sia chi non la pensa come me, ma mi ferisce chi va oltre tirando il ballo il sessismo. Ci tenevo a chiarire perche' sul tema uomo/donna, che e' decisamente piu' alto di un dibattito sulle frequenze vocali, non accetto strumentalizzazioni. Spero che le persone in buona fede capiranno che non c'e' nulla di piu' lontano del maschilismo nel mio modo vedere le cose. Tutto qua".