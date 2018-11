Francesco Tesei, il mentalista va sul palco del teatro Delfino

Arriva il 22 novembre al Teatro Delfino di Milano, il mentalista più importante d’Italia, Francesco Tesei, con il suo spettacolo Mind Juggler, un viaggio affascinante in cui conduce i suoi spettatori dentro al labirinto di specchi della mente, dove ogni pensiero è riflesso e conseguenza di un pensiero precedente.

Secondo Milton Erickson «ognuno di noi è molto di più di ciò che pensa di essere, e sa molto di più di ciò che pensa di sapere». Partendo da questa semplice affermazione, che suggerisce l’idea che la mente umana abbia risorse e potenzialità straordinarie, Francesco Tesei trasforma le più moderne ed efficaci tecniche di comunicazione subliminale, di mentalismo e di illusionismo psicologico, e attraverso di esse invita ad attingere dalle risorse “magiche” dell’inconscio, e ad esplorare insieme a lui mondi affascinanti, misteriosi e in continua evoluzione: i mondi della mente e della comunicazione.

Nel suo spettacolo il pubblico non è semplice spettatore, ma diventa il vero protagonista, giocando insieme a Tesei con i cinque sensi, con il pensiero, con la percezione, l’immaginazione e la comunicazione. Francesco Tesei, come un “Giocoliere della mente” (da cui il titolo dello show Mind Juggler), compie “evoluzioni ed acrobazie” con ciò che comunemente riteniamo una delle cose più intime e personali, i nostri pensieri, per poi confondere sensi e percezioni, sfiorando in maniera provocatoria temi eterni e comuni ad ogni uomo: “Cosa so di me stesso? Quanto sono libero? Cosa mi lega agli altri? Che cos’è la realtà?”.

Musicista, artista, illusionista, regista e grafico, Francesco Tesei dopo le prime esperienze di illusionismo di stampo classico, nel 2005 esplora forme più “intime” di spettacolo approfondendo i suoi studi di “psicologia applicata all’enterteinment”. Nel 2013 entra nel cast di SKY con un progetto interamente dedicato alla sua figura e al mentalismo contemporaneo “Il Mentalista”. Contemporaneamente scrive il libro “Il Potere è nella Mente” e inizia la tournée del suo spettacolo Mind Juggler che ha venduto, fino a oggi, oltre 120.000 biglietti.

MIND JUGGLER

Di e con: Francesco Tesei

Produzione: Marangoni Spettacolo

Teatro Delfino

Piazza Carnelli - Milano

Da giovedì 22 a domenica 25 novembre 2018

Orari: giovedì, venerdì, sabato ore 21.00; domenica ore 16.00

Biglietti

Intero: 25,00€ | Ridotto: 18,00€

Ridotti: over 65/under 25/studenti con badge

Info e prenotazioni: +39 02 87281266 / +39 3335730340

info@teatrodelfino.it