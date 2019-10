FRANCO PEPE riporta da Pepe, i grandi chef stellati: da Cannavacciuolo a Beck

riporta da Pepe in Grani i grandi chef stellati della cucina italiana e internazionale

per un nuovo ciclo appuntamenti di Authentica Stellata

Chicco Cerea, Antonino Cannavacciuolo, Heinz Beck, Pino Cuttaia, Moreno Cedroni,

Don Alfonso Iaccarino sono solo alcuni dei nomi che hanno accettato l’invito di Franco Pepe

«L’amicizia con le stelle della cucina, in Italia e all’estero, mi ha permesso di ampliare le mie conoscenze durante il mio lungo percorso lavorativo. Ora, io apro a loro le porte di Authentica per vivere, insieme, un percorso esclusivo a casa mia»: è con queste parole che FRANCO PEPE annuncia il ritorno degli appuntamenti di Authentica Stellata nel suo ristorante Pepe in Grani a Caiazzo (CE).

A partire da fine novembre, il Maestro pizzaiolo Pepe riaprirà le porte della sua rinomata pizzeria ai più importanti chef italiani e stranieri per un ciclo di eventi speciali che si terranno nella piccola e intima sala di Authentica. Ricavata nell’ultimo ambiente a disposizione del palazzetto risalente al 1700 di vico San Giovanni Battista, la sala ha a disposizione un tavolo per 8 persone, un banco di lavoro per il pizzaiolo e un forno. Un posto dove ritornare alle origini, in cui è possibile ascoltare, meditare, creare. Dove è possibile formare, istruirsi e fare ricerca. Un luogo vissuto con intimità, in maniera esclusiva, per esaltare i sapori, per approfondire, per riconciliarsi, per dare spazio al rapporto umano.

Authentica Stellata è un progetto ideato e fortemente voluto da Franco Pepe, con l’obiettivo di far vivere e raccontare l’arte della pizza in maniera inedita ed esclusiva. Lo scorso anno sono stati protagonisti nomi noti al mondo dell’alta ristorazione come Nino Di Costanzo, Alessandro Pipero e Giuseppe Iannotti e anche per quest’anno non mancheranno serate speciali in compagnia di tantissime altre stelle della cucina.

«Da quando è nata, nel dicembre 2017, Authentica ha catturato l’attenzione dei miei amici chef – afferma Franco Pepe – Nella sala, in pura creatività e divertimento, abbiamo trascorso indimenticabili serate con gli ospiti che hanno scelto di sposare il nostro progetto».

Dopo un grande lavoro organizzativo, arriveranno da fine novembre in Authentica i più importanti chef italiani e internazionali (con un calendario di ospiti in continuo aggiornamento), che si alterneranno al banco della pizzeria più piccola al mondo per far vivere a clienti, degustatori e appassionati un’esperienza unica.

Sul sito ufficiale di Pepe in Grani e attraverso i canali social, saranno presto comunicate le modalità di prenotazione per riuscire ad assicurarsi un posto per una cena indimenticabile. In ogni serata sarà presente un’altra figura: un giornalista specializzato, che racconterà le

emozioni di questa esperienza, da far rivivere attraverso immagini e parole. Gli eventi si svolgeranno esclusivamente nella sala Authentica, mentre la pizzeria rimarrà aperta al pubblico nell’intento di non stravolgere l’offerta e di non trasformare Pepe in Grani soltanto in una grande cucina stellata. L’idea è di dare vita ad un ciclo di serate uniche nel loro genere in una location molto speciale.

Ecco i primi grandi nomi della cucina italiana ed internazionale che hanno accettato di partecipare ad Authentica Stellata: