Frank Matano testimonial della campagna radio Schweppes

Schweppes, lo storico marchio internazionale, affida all’inconfondibile voce di Frank Matano la nuova campagna radiofonica 2017, on air su tutte le principali emittenti radiofoniche fino a fine di agosto.

Giocando sull’ironia e sulla verve che caratterizza questo personaggio altamente apprezzato dal pubblico, Schweppes ha avviato una campagna ad hoc con l’obiettivo di legare sempre di più il brand al momento rituale per eccellenza: l’aperitivo. Liscia o mixata, infatti, la gamma Schweppes è la scelta ideale per concedersi un momento di puro piacere.

La preferenza di un personaggio come Frank Matano permette di trasmettere con entusiasmo la freschezza del brand, anche grazie al suo tono di voce, tanto amato quanto riconoscibile. Una scelta che nasce dall’esigenza di raggiungere un target preciso composto da consumatori “smart”, accomunati dal desiderio di libertà e indipendenza e che allo stesso tempo amano stare in compagnia e condividere, hanno voglia di esplorare e scoprire, ponendosi con un atteggiamento sempre positivo e propositivo.

Lo spot oltre ad essere un vero e proprio appuntamento con l’aperitivo, ovviamente a base di Schweppes, è una “gag”, in pieno stile Matano, giocato intorno all’inconfondibile “misunderstanding” che tutti scopriamo di compiere quando proviamo a scrivere “Schweppes” .

Inoltre, per inserirsi a testa alta fra i prodotti maggiormente riconosciuti per il momento dell’aperitivo, sono state studiate numerose altre attività di comunicazione ad hoc: lato social, con la creazione dell’hashtag #SCHWEPPESHOUR giocando con il termine universale HAPPY HOUR e riconvertendolo in “L’ora della Schweppes”.

A Casa o al Bar gusta l’Aperitivo Schweppes..in tutte le sue specialità: dalle classiche di tendenza con le “Top di Gamma” , come la leggendaria Tonica e la dissetante al Limone, all’esclusivo e Ginger Beer, il premium flavoured mixer dal gusto avvolgente ideale da mixare con gin o vodka, per arrivare all’innovativa linea “Schweppes Premium Mixer”. Una gamma di Toniche, quest’ultima, elaborata da Schweppes col supporto di mixologists di fama internazionale e concepita per esaltare gli aromi e le sfumature dei diversi tipi di Spirits.



Schweppes Premium Mixer nasce per soddisfare le esigenze dei cocktail drinkers grazie allo spettacolare design delle sue bottiglie, ai suoi aromi naturali, alla perfetta dose di zucchero alle sue inimitabili bollicine…che rendono la gasatura persistente fino all’ultimo sorso. E’ disponibile nelle cinque varietà Tonica classica, Tonica Pepe Rosa, Tonica Ginger & Cardamomo, Tonica Fiori d’Arancio & Lavanda e, novità assoluta, Tonica Hibiscus.

LA CARTA DEGLI “INCONFONDIBILI” COCKTAIL BY SCHWEPPES

WHISKY O RUM COOLER

Un cocktail fresco e speziato dove il gusto rotondo del Whisky, o quello morbido del Rum, si fondono con l’aroma delicato dello zenzero. La scelta giusta per chi ama i sapori amabili.

• Whisky o Rum Premium

• Schweppes Ginger Ale

• Guarnizione: Scorza di Lime

MOSCOW MULE

Uno dei cocktail più in voga del momento che, nonostante il nome, non ha niente a che fare con la Russia. Nasce infatti nel 1941 in un bar di New York. Deve il suo nome al distillato base: la Vodka.

• Vodka

• Succo di Lime

• Schweppes Ginger Beer

• Guarnizione: Spicchio di Lime



VODKA LEMON

Sensazione bittersweet per chi ama il piacere sofisticato di un gusto inatteso. Rinfrescante, dissetante, perfetto anche per l’aperitivo.

• Vodka

• Schweppes Bitter Lemon

• Guarnizione: Zest di Limone