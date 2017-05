Fratelli di Crozza: De Luca, Renzi, Germidi Soia... TUTTI I VIDEO

Dal ministro Paoan a De Luca che parla di Macron allo chef vegano Germidi Soia. Come al solito Maurizio Crozza non risparmia nessuno. L'ironia del comico genovese nell'ultima puntata di "Fratelli di Crozza" ha avuto nel mirino la strettissima attualità politica e sociale.

Ecco i momenti più esilaranti dello show

Crozza/Padoan commenta la proposta di riduzione della distanza delle sale gioco dalle scuole: “Se noi le avviciniamo alle scuole poi ci guadagniamo di più, giusto? Sì, sì lo so… è sbagliato: dovremmo metterle dentro”

Crozza/Renzi al gruppo dei Millennials scelti per far parte della direzione del Pd: “Piccoli arrogantelli, pensate che sia facile diventare dei Mini-me? Passerete le notti a vedere House of Cards e a copiare le idee dal blog di Grillo. Rielaborerete tutto Salvini che sì è poco più di un orangotango con la felpa, ma sa intercettare la pancia del Paese!”, per poi concludere prima di iniziare a cantare: “Perché Millennials, ricordatevelo…per vincere le prossime elezioni se la gente vuole sparare dategli una pistola. Se la gente vuole sperare dategli una slot-machine se la gente vuole le riforme, dategli una canzone.





Crozza/De Luca commenta l’elezione di Macron: “Con questi presupposti anche Matteo Renzi, che di Macron è omologo, potrebbe vincere... naturalmente in Francia perché qui ormai, purtroppo, lo conoscono tutti molto bene”, per poi criticare la Giunta Raggi: “Adesso a Roma tanto è forte il tanfo all’esterno che gli automobilisti pur dotati di intieri imballaggi di Arbre Magique sono costretti ad appendere sullo specchietto pezzi di copertone in fiamme che bruciando generano un fumo che è comunque migliore di quella schifezza di miasmo insopportabile che proviene dalle strade di quella città amministrata male dai 5 Stelle che, visto l’olezzo, ormai da tutti vengono soprannominati 5 Stalle”.

Germidi Soia per il Vegan Festival di Ferrara