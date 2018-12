Freaky Friday, ecco il nuovo Disney Channel Original Movie

Sabato 22 dicembre alle ore 14.00 su Disney Channel (Sky, canale 613 e Sky On Demand) arriva in prima Tv il nuovo Disney Channel Original Movie Freaky Friday, il film che segue le vicende della sedicenne Ellie Blake (Cozi Zuehlsdorff) e della sua iper-organizzata mamma Katherine (Heidi Blickenstaff) costantemente in disaccordo su tutto: il disordine della cameretta, l’abbigliamento e il comportamento di Ellie, in apparenza sempre troppo indifferente.

Durante un litigio, Ellie e Katherine rompono accidentalmente la preziosa clessidra donata a Ellie dal padre, scomparso alcuni anni prima. D’improvviso le due si ritrovano letteralmente l’una nei panni dell’altra, costrette a cambiare punto di vista e ad imparare a capirsi e apprezzarsi a vicenda.

Basato sull’omonimo racconto per bambini pubblicato per la prima volta nel 1972 dalla scrittrice Mary Rodgers, Freaky Friday vanta una serie di prestigiosi riadattamenti cinematografici: tra i più celebri, il lungometraggio del 1976 con protagonista una giovanissima Jodie Foster, e il film del 2003 in cui le due protagoniste sono interpretate da Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan.

Il nuovo Disney Channel Original Movie Freaky Friday vede la giovane attrice e cantautrice Cozi Zuehlsdorff, classe 1998, nei panni della teenager Ellie, mentre nel ruolo della madre Katherine l’attrice di Broadway Heidi Blickenstaff che già aveva interpretato lo stesso ruolo nella tournée americana del musical Freaky Friday, inaugurato in Virginia nel 2016.

Anche la musica è una grande protagonista del film, interamente girato in Canada con la regia di Steve Carr. La colonna sonora comprende brani realizzati appositamente per il film da Tom Kitt e Brian Yorkey, nonché dalla stessa protagonista Cozi Zuehlsdorff che firma come autrice What It’s Like to Be Me, il brano che accompagna le prime scene di Freaky Friday.