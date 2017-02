Sanremo 2017, Francesco Gabbani trionfa all'Ariston

Gabbani, Occidentali's Karma disco d'oro in una settimana



Dopo essere risultato in vetta a tutte le classifiche, “Occidentali’s Karma” di Francesco Gabbani ha raggiunto un altro importante traguardo certificato dalla FIMI: in una sola settimana ha ottenuto il disco d'Oro per gli oltre 25mila download e streaming.

Occidentali’s Karma è il brano che, in una settimana, ha fatto registrare il numero più alto di streaming (2.472.000) ed è entrato al numero 1 delle classifiche dei singoli con il maggior numero di streaming+download (47.175).



Occidentali’s Karma supera la 22 milioni di visualizzazioni



Nel frattempo continuano a salire le views del video che conta, ad oggi, più di 22 milioni di visualizzazioni. Francesco Gabbani al momento è in studio per terminare le registrazioni del nuovo disco che uscirà tra fine aprile e inizio maggio per BMG Rights Management (Italy) con la produzione artistica di Luca Chiaravalli.