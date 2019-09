Gabriel Garko si è sposato in segreto: spunta la fede al dito-GARKO NEWS

Gabriel Garko si è sposato, spunta la fede al dito: il mistero delle nozze-GABRIEL GARKO NOTIZIE

Gabriel Garko potrebbe essersi sposato in gran segreto. Al suo dito è spuntata una fede. L’attore aveva dichiarato qualche mese fa di essere innamorato e di pensare al matrimonio.

Gabriel Garko si è sposato? La fede al dito non lascerebbe dubbi-GABRIEL GARKO OGGI

A lanciare l’indiscrezione è il settimanale “Chi” che ha immortalato l’attore durante una pausa pranzo, lontano da occhi indiscreti. Gabriel è intento a fumare e al suo anulare sinistro si nota una fede. “Che Gabriel Garko si sia sposato in gran segreto?” si legge sulla rivista di Alfonso Signorini.

Prima dell’estate l’attore aveva dichiarato allo stesso settimanale di essere innamorato e di pensare al matrimonio. “Sono fidanzato da un po’ di tempo. Questa è la prima volta che ne parlo. In questo periodo mi piace pensare al matrimonio, ma per come sono ora, farei tutto in silenzio, lontano da occhi indiscreti”.

L’avrà fatto veramente? La fede al dito sembra non lasciare dubbi.

Gabriel Garko sposato: con chi?-GABRIEL GARKO NEWS

Durante l’intervista a Chi, è stato anche chiesto a Gabriel Garko con chi avesse progetti matrimoniali.

“Con chi ho questi progetti? Faccio fatica a parlarne e oggi più che mai. Ho voglia di proteggere il mio privato. Posso solo dirle che sono contento e appagato. Voglio vivere la mia vita privata senza il giudizio di nessuno” aveva dichiarato.

L’attore ha sempre spiegato di voler mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata. Lo aveva ribadito anche quando era ospite da Mara Venier a Domenica In. In quell’occasione Garko indossava degli anelli e aveva anche lanciato una battutina a sorpresa: “Potrei essere già sposato”. Tuttavia aveva poi negato di esserlo.

Nessuno sa chi sia sposato o fidanzato Gabriel Garko, ma per molti mesi si sono rincorsi rumors sul suo presunto fidanzamento con Gabriele Rossi.

Gabriel Garko sposato: il rapporto con Gabriele Rossi

Gabriel Garko non ha per il momento smentito, né confermato le voci sul matrimonio. Negli ultimi mesi è però spesso apparso in compagnia di Gabriele Rossi, il collega conosciuto sul set de “L’onore e il rispetto”. “Lui è un amico speciale al quale tengo molto. Io passo il tempo con chi mi fa star bene” aveva dichiarato Gabriel, negando un eventuale fidanzamento. Ma i rumors sulla loro presunta relazione continuano.