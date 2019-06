Gabriella Carlucci dirige Fiesta, il Festival del cinema italo-spagnolo

Ai nastri di partenza la quarta edizione di Fiesta, il Festival del cinema italo-spagnolo, che si terrà a Palma di Maiorca dal 14 al 17 giugno 2019. L'appuntamento, che nasce dalla collaborazione tra il Ministero dei Beni Culturali, Direzione Cinema, l’Ambasciata di Spagna in Italia e l’associazione culturale italiana Abilis, si propone di realizzare una rassegna dedicata al cinema italiano. Il festival è sostenuto dalla Direzione Generale Cinema del MiBAC, in collaborazione con la Roma Lazio Film Commission, dal Centro Sperimentale di Cinematografia, dalla scuola di Cinema di Palma de Mallorca, CEF. Si avvale di Sonia Giacometti come financial manager e conta tra i partners principali di questa edizione anche la compagnia area spagnola Vueling. L’evento, che ha fra gli obiettivi principali la commercializzazione delle migliori e più recenti opere prime e seconde italiane sul mercato spagnolo, e l’acquisto delle migliori opere prime e seconde spagnole per il nostro mercato, si inserisce nell’ampia politica di internazionalizzazione che l’Italia ha intrapreso negli ultimi anni.

Alla presentazione a Roma alla Casa del Cinema sono intervenuti Mariella Troccoli, Direzione Generale Cinema Ministero Beni Culturali; Ion De La Riva, Consigliere Culturale Ambasciata di Spagna in Italia; Marcello Foti, Amministratore delegato Centro Sperimentale di Cinematografia; Fulvio Firrito, Rai Cinema, Produzione Cinematografica e Documentaristica; Enrico Bufalini, Direttore Archivio Istituto Luce Cinecittà; Luciano Sovena, Presidente Film Commission Roma/ Lazio; Nicola Timpone, Direttore Lucana Film Commission; Ugo Di Tullio, docente UniPisa Organizzazione e legislazione dello spettacolo teatrale e cinematografico; Caterina Cittadino, Direttore Generale Dipartimento Turismo, Susanna Sciacovelli, Direttore Generale Vueling Italia; Paola Ghedini Ceo di eurospace contract UK e CdA Fondazione Zorzi; Maurizio Ninfa di Vertical Movies Contest; Marina Benvenuti, Presidente associazione Abilis; Gabriella Carlucci, Responsabile organizzazione e Direzione artistica del Fiesta. La quarta edizione del festival prevederà una novità: Erasmovies, l'Erasmus del cinema, un network dalle grandi potenzialità per il settore dell'audiovisivo mai realizzato fino ad ora, che mette in rete 15 Università europee. Tra i principali sostenitori del festival c’è la compagnia aerea spagnola Vueling. Giovane ed in continua espansione, rivolta ad un pubblico giovane ed internazionale, Vueling ha scelto di sponsorizzare il Festival del Cinema Italo Spagnolo di Palma de Mallorca perchè rappresenta il legame perfetto tra due Mercati così importanti e perchè il Festival mette in atto una serie di azioni rivolte a promuovere i giovani europei, oltre che italiani, che sono anche il pubblico di riferimento della compagnia aerea spagnola. Vueling è parte di IAG, uno dei principali gruppi aerei al mondo: in tutto il suo network, Vueling è operativa complessivamente con oltre 330 rotte verso più di 120 destinazioni in tutta Europa, Medio Oriente e Africa. Per raggiungere Palma di Maiorca, Vueling mette a disposizione voli diretti dagli aeroporti di Roma Fiumicino, con fino a 6 frequenze settimanali, e dall’aeroporto di Firenze, con fino a 2 frequenze settimanali, nel periodo compreso tra giugno e settembre 2019.