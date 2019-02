GAZZELLE al Mediolanum Forum con il nuovo "PUNK TOUR"

Dopo il successo della data zero del suo nuovo “PUNK TOUR”, ieri sera all’RDS Stadium di Rimini, GAZZELLE si prepara a calcare il palco del Mediolanum Forum di Milano per un live completamente sold out, domani, venerdì 1° marzo 2019. La tournée proseguirà con una tappa esclusiva al Palazzo dello Sport di Roma (03/03), dove il giovane cantautore romano ha già registrato il tutto esaurito. A seguire, l’artista farà tappa nei principali club di tutto il Paese, con 10 date di cui 6 già sold out. Da fine giugno darà il via al suo tour estivo con cui farà passerà per le città di Catania, Roma, Bologna, Collegno (TO) e Senigallia.

GAZZELLE, all’anagrafe Flavio Pardini, è il giovane cantautore romano, tra i nomi di punta del panorama musicale italiano contemporaneo. Caratterizzate da un sound ricercato e da arrangiamenti minimal, le sue canzoni contano milioni di ascolti (i singoli “Sayonara”, “Nero” e “Meglio così” sono stati certificati oro da Fimi/GfK Italia e “Non sei tu” è disco di platino) e il suo primo tour, terminato a dicembre con tre date a Roma e Milano prodotte da Vivo Concerti, ha visto andare sold out oltre 90 live.

“Sopra”, brano già certificato Disco d’oro, ha collezionato più di 8,6 milioni di stream e oltre 4,9 milioni di views per il suo video (https://www.youtube.com/watch?v=KVzeLkwd_4k). L’album, pubblicato il 30 novembre, dal titolo PUNK (Maciste Dischi/Artist First), inoltre, è stato anticipato dai brani “Tutta la vita” (il video https://youtu.be/j1_pe1eJ1RU conta oltre 1,26 milioni di views), che nei primi tre giorni dall'uscita ha raggiunto oltre 350.000 stream e ad oggi conta oltre 4,9 milioni di ascolti, e “Scintille” (video visualizzabile al link https://youtu.be/85SEjN8fijQ).

CALENDARIO DATE

PALASPORT

Mercoledì 27 febbraio 2019 || Rimini @ RDS Stadium – DATA ZERO

Venerdì 1 marzo 2019 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

Domenica 3 marzo 2019 || Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT

CLUB

Mercoledì 6 marzo 2019 || Firenze @ Tuscany Hall

Giovedì 7 marzo 2019 || Firenze @ Tuscany Hall – SOLD OUT

Sabato 9 marzo 2019 || Venaria Reale (TO) @ Teatro della Concordia – SOLD OUT

Venerdì 15 marzo 2019 || Napoli @ Teatro PalaPartenope

Sabato 16 marzo 2019 || Modugno (BA) @ Demodè Club – SOLD OUT

Domenica 17 marzo 2019 || Maglie (LE) @ Industrie Musicali – SOLD OUT

Giovedì 21 marzo 2019 || Bologna @ PalaEstragon – SOLD OUT

Giovedì 28 marzo 2019 || Brescia @ Dis_Play Brixia Forum – NUOVA DATA E VENUE

Domenica 31 marzo 2019 || Perugia @ Afterlife Club – SOLD OUT

Domenica 7 aprile 2019 || Padova @ Gran Teatro Geox

CALENDARIO DATE ESTIVE:

Sabato 29 giugno 2019 || Catania @ Villa Bellini – NUOVA DATA

Sabato 6 luglio 2019 || Roma @ Roma Summer Fest c/o Cavea Auditorium Parco della Musica

Venerdì 12 luglio 2019 || Bologna @ Bologna Sonic Park presenta Indimenticabile Festival c/o Arena Parco Nord

Martedì 16 luglio 2019 || Collegno (TO) @ Flowers Festival c/o Parco della Certosa – NUOVA DATA

Sabato 3 agosto 2019 || Senigallia (AN) @ Mamamia