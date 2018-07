Generali Italia e Rockin’ 1000:il concerto della più grande rock band al mondo

Generali Italia al fianco di Rockin’ 1000 in occasione di “That’s Live 2018’’: il concerto della più grande Rock Band al mondo

Firenze: 1500 musicisti, suoneranno all’unisono sabato 21 luglio allo stadio Artemio Franchi, con un repertorio di brani iconici della storia del rock, con la partecipazione straordinaria della star internazionale Courtney Love e la direzione musicale del Maestro Peppe Vessicchio.



Il mega evento, giunto alla quarta edizione, è anticipato venerdì 20 e sabato 21 luglio dal Rock Village, uno spazio di condivisione e attività musicali dedicato alla Community Rockin’1000, in cui Generali Italia ha allestito l’Oasi Immagina. Si tratta di un grande luogo dove vivere esperienze emozionanti che ospiterà una giostra, un’area bambini e un’area shooting per farsi foto e tatuaggi temporanei da vera rock star. Inoltre, attraverso una pesca magica, chi possiede il biglietto per il concerto potrà vincere la possibilità di assistere all’evento dalla tribuna vip.



Tra i 1500 artisti che si esibiranno quest’anno anche 3 dipendenti di Generali Italia, vincitori dell’Immagina Rock Contest: il progetto che nel mese di giugno ha coinvolto le persone della Compagnia e dato loro la possibilità di suonare con la più grande Rock Band al mondo.







Stefano Gentili, Responsabile Distribuzione e Marketing di Generali Italia ha dichiarato: “Vogliamo essere vicini alle persone con un ruolo attivo nella promozione e diffusione dell’arte, della cultura, dello sport e, in questo caso, della musica. Insieme ai nostri agenti, intendiamo offrire alle persone nuove modalità di interazione basate su immediatezza e semplicità per creare momenti di incontro, soprattutto per giovani e famiglie. Rockin’ 1000, che incarna questi valori, rappresenta un’occasione importante per offrire alle persone un momento di condivisione e partecipazione”.