Gerardo Greco sbarca a Discovery, imminente l'accordo

E’ Imminente un clamoroso ‘matrimonio’ fra Gerardo Greco e Discovery. L accordo prevede un programma in prima serata d’attualità e forse una striscia quotidiana. Il programma è previsto inizio anno e non è esclusa una striscia informativa. Greco ha lasciato Mediaset dopo l’esperienza non brillantissima di ‘Viva l’Italia’ e del direzione del Tg 4. Pochi mesi di matrimonio culminati con un divorzio lampo. Ma pare esclusa ogni deriva legale.

De Santis perplessa su ritorno Giletti al posto di Fabio Fazio su Rai 1

Sul fronte Rai mentre la Lega spinge per una sostituzione di Fazio con Massimo Giletti (defenestrato brutalmente da Mario Orfeo nonostante gli ascolti top de l’Arena) ci sarebbero perplessità del direttore di Rete Teresa De Santis ma anche del DG Salini che in quella fascia delicata non vedono di buon occhio talk sul sesso o una politica troppo gridata.

Salini in particolare sostiene che la tv urlata abbia fatto il suo tempo e sia necessario uno stile più ‘pacato’. In ambienti Rai viene comunque però dato per scontato il rientro del presentatore torinese , il punto di discussione è la collocazione. L’’ufficio legale della Rai teme inoltre una sanzione della Corte dei Conti per la gestione del contratto con la società di Fazio, senza contare che della cosa si era occupato anche Raffaele Cantone. Appare dunque diffcile che Fazio possa sloggiare senza pesanti conseguenze legali ed economiche per la Rai.