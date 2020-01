Gianna Nannini in concerto allo Stadio Artemio Franchi di Firenze il 30 maggio

Il concerto di Gianna Nannini il prossimo 30 maggio allo stadio Artemio Franchi di Firenze sarà l'unico appuntamento estivo in Italia del suo tour europeo, prima di riprendere in inverno i concerti nei Palasport. Il tour europeo partirà da Londra il 15 maggio per proseguire poi a Parigi, Bruxelles, Lussemburgo e Germania con ben 4 date a giugno. Un lungo viaggio che si concluderà ad ottobre, quando la cantante senese si esibirà nuovamente in Germania con 6 date, e poi Svizzera con 2 date. Per quanto riguarda le date nei palasport, sono già state fissate le date nelle città italiane: il 18 novembre al Pala Florio di Bari; il 19 novembre al Pala Partenope di Napoli; il 21 novembre al Pala Catania di Catania; il 25 novembre al Pala Verde di Treviso; il 28 novembre al Pala Alpitour di Torino; l'1 dicembre al Mediolanum Forum di Assago, Milano, per concludersi il 3 dicembre a Roma al Palazzo dello Sport. Il tour europeo, il concerto allo stadio di Firenze Artemio Franchi e il tour nei palasport italiani sono organizzati e prodotti da Friends & Partners. Il nuovo album di Gianna Nannini, “La differenza”, disponibile sia nei negozi che sulle piattaforme digitali, è uscito il 15 novembre 2019, negli stessi giorni in cui ricorreva il 30 esimo anniversario della caduta del Muro di Berlino. La cantante si trovava nella città tedesca e si ricorda bene quella data: «Dopo la caduta di quel muro, purtroppo ne sono nati molti altri, mentali, e con queste canzoni vorrei abbatterli. Ognuno ha la sua differenza, questo è il bello» ha affermato la cantante in conferenza stampa allo stadio Artemio Franchi alla presenza, tra gli altri, del patron della Fiorentina Rocco Commisso, che si è presentato con la maglia viola numero 1 con la scritta Nannini, del dirigente viola Giancarlo Antognoni e dell’assessore alla cultura del Comune di Firenze Tommaso Sacchi. «Sarà uno spettacolo di tre ore - ha spiegato Gianna Nannini – di cui prima parte più energetica con brani prevalentemente rock, ma ci sarà spazio anche per la musica popolare e per una serie di ospiti, tutti colleghi con i quali ho collaborato nel corso della mia carriera fra i quali Coez. Suonerò l'ultimo mio cd "La differenza", ma non mancheranno canzoni evergreen del mio repertorio». La Nannini ha poi sottolineato «Sono quello che sono anche per la mia provenienza. La Toscana è casa mia: a Firenze venivo in discoteca; a Certaldo ho iniziato a cantare; a Castelfiorentino ho il ricordo del mio primo concerto. C'era un manifesto che recitava Gianna Nannini, la voce etrusca. Ancora oggi sogno di recuperare quel cartello. Se qualcuno lo trova, può portarmelo sul palco direttamente il 30 maggio». Gianna Nannini ha scelto di realizzare l’album “La differenza” in Tennessee, a Nashville, nel regno dell’analogico e sede di grandi produzioni musicali. Il risultato sono 10 tracce registrate in presa diretta, «che bruciano di un fuoco puro e antico ma suonate in epoca digitale», come lei stessa le ha definite. Infine una battuta su una domanda riguardo una ipotetica partecipazione come concorrente al Festival di Sanremo a cui la Nannini ha risposto cosi: «Se parteciperò mai a Sanremo? Forse un giorno, prima di morire. Non mi piacciono le gare nella musica e poi io il mio Sanremo l'ho già vinto da autrice». Andando indietro nel tempo infatti, 13 anni fa, la cantante senese si esibì già sul palco di Sanremo come superospite fuori gara, per presentare l’ opera rock “La Pia dè Tolomei”, ispirata al famoso personaggio della Divina Commedia.